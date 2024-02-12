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Австрія збирається розірвати контракт на постачання газу з Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Австрія збирається розірвати контракт на постачання газу з Росії
У грудні 2023 року частка РФ в імпорті газу до Австрії становила рекордні 98%
фото з відкритих джерел

Вже до літа Австрія дослідить небезпеку збереження залежності від газу країни-агресорки

Австрія прагне розірвати багаторічний контракт між австрійською енергетичною компанією OMV та російським «Газпромом» на постачання газу до країни. Про це повідомляє Reuters.

На фоні високих цін на імпорт та політичних наслідків від співпраці з РФ, влада Австрії розглядає питання більш рішучих дій щодо зменшення частки російського газу в імпорті країни. При цьому, частка Росії в газовому імпорті Австрії в грудні 2023 року зросла до рекордних 98%.

«Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов'язок щодо зменшення залежності від російського газу, диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно», – повідомила міністерка енергетики Леонор Гевесслер.

Гевесслер додала, що її міністерство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження щодо економічних наслідків розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу. Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу в їхньому балансі.

Нагадаємо, міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутінью пізніше цього місяця закличе європейські держави припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через побоювання, що він може опинитися в енергетичній системі Британії. Імпорт російського скрапленого природного газу до Великої Британії заборонений з січня 2023 року. 

Як раніше повідомлялося, Європейський союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу.

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Теги: газ росія Австрія

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