Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія

За оцінками розвідки Естонії, російська тактика полягає у перенасиченні системи протиповітряної оборони України

Посилені ракетні удари по об’єктах на території України свідчать про те, що Росія побоюється появи в Україні винищувачів F-16. Про це розповів керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

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Ківісельг зазначив, що Росія активно використовує бомбардувальники дальнього радіусу дії та ракети «Калібр» протягом останніх тижнів для ударів по українських військових, оборонній промисловості та інфраструктурним об'єктам.

«По всій країні були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння», – додав він.

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За словами керівника естонської розвідки, удари по українських аеродромах свідчать про те, що росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України.

За оцінками Ківісельга, російська тактика полягає у перенасиченні системи протиповітряної оборони України. Він вважає, що з настанням холодів можна очікувати масованіших атак з боку Росії.

Зазначається, що зараз ВПК країни-агресора виробляє більше боєприпасів, ніж витрачають її збройні сили. За даними розвідки Естонії, війська РФ відстрілюють в Україні близько 10 тис. снарядів на день.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

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Як повідомлялося, перша група із шести українських бойових льотчиків завершила базові підготовчі курси у Великій Британії і вже вчиться літати на F-16 у Данії.