Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
Росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України
фото з відкритих джерел

За оцінками розвідки Естонії, російська тактика полягає у перенасиченні системи протиповітряної оборони України

Посилені ракетні удари по об’єктах на території України свідчать про те, що Росія побоюється появи в Україні винищувачів F-16. Про це розповів керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR. 

Ківісельг зазначив, що Росія активно використовує бомбардувальники дальнього радіусу дії та ракети «Калібр» протягом останніх тижнів для ударів по українських військових, оборонній промисловості та інфраструктурним об'єктам.

«По всій країні були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння», – додав він.

За словами керівника естонської розвідки, удари по українських аеродромах свідчать про те, що росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України.

За оцінками Ківісельга, російська тактика полягає у перенасиченні системи протиповітряної оборони України. Він вважає, що з настанням холодів можна очікувати масованіших атак з боку Росії.

Зазначається, що зараз ВПК країни-агресора виробляє більше боєприпасів, ніж витрачають її збройні сили. За даними розвідки Естонії, війська РФ відстрілюють в Україні близько 10 тис. снарядів на день.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

Як повідомлялося, перша група із шести українських бойових льотчиків завершила базові підготовчі курси у Великій Британії і вже вчиться літати на F-16 у Данії.

Читайте також:

Теги: росія військові озброєння F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон вважає, що треба «зупинитися, перейти в оборону та накопичувати сили»
США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу
13 грудня, 2023, 09:41
За словами Зеленського, Україна також має сприяти розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами
Зеленський розповів, чого очікує від 2024 року
22 грудня, 2023, 16:29
Будинок був відселений і в ньому тривав ремонт
У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото)
20 грудня, 2023, 07:10
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною
28 грудня, 2023, 00:39
Пожежа в Москві
У новорічну ніч в Москві спалахнув ангар із дизельним паливом
1 сiчня, 03:36
Росія звичайно використовує проти України не всю свою армаду, однак літаки окупантів технологічно більш розвинені
Повітряні сили пояснили, чому F-16, які отримає Україна, не можна одразу випускати на фронт
21 грудня, 2023, 15:55
Ворожа куля зупинила серце бійця на 23 році його життя
Військовий з позивним Жмеринка загинув за місяць до дня народження. Згадаймо Вадима Пендюра
2 сiчня, 09:00
На фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони
Росія продовжує накопичувати війська: Зеленський повідомив про ситуацію на фронті
7 сiчня, 20:54
Підрозділи росгвардії залучаються для охорони «виборчих дільниць» на окупованих територіях
РФ стягнула на окуповані території десятки тисяч росгвардійців
8 сiчня, 06:52

Соціум

Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків
Скільки паспортів українці оформили за кордоном у 2023 році: шокуючі цифри
Скільки паспортів українці оформили за кордоном у 2023 році: шокуючі цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
138K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
118K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
85K
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
25K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
24K
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Вчора, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:14

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua