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Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі
Суд РФ постановив стягнути з «Нафтогазу» на користь «Газпрому» близько $150 млн у разі «невиконання заборони російського суду на продовження розгляду»
фото з відкритих джерел

«Газпром» заявив, що не може продовжувати розгляд у Міжнародному арбітражному суді через санкції проти РФ

Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області задовольнив позовну заяву «Газпрому» до «Нафтогазу України» про заборону винесення рішення третейського суду. Про це повідомляє Тасс.

«Заборонити акціонерному товариству НАК «Нафтогаз України» продовжувати розгляд у Міжнародному арбітражному суді, Міжнародній торговельній палаті у спорі між акціонерним товариством НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Газпром», – сказав суддя.

Зокрема, суд також постановив стягнути з «Нафтогазу» на користь «Газпрому» близько $150 млн у разі «невиконання заборони російського суду на продовження розгляду».

Зазначимо, відповідний позов до «Нафтогазу» 18 грудня «Газпром» подав до російського суду.

Як повідомляються ЗМІ, представник «Газпрому» в суді зазначив, що компанія вважає неможливим забезпечити неупередженість розгляду спору в Міжнародному арбітражному суді, з огляду на те, що «дана судова інституція розташована у Франції, фактичним місцезнаходженням розгляду є Швейцарія, а двоє з трьох призначених суддів також є громадянами Швейцарії та Швеції, і всі ці країни запровадили проти Росії санкції» і є недружніми.

Нагадаємо, восени 2022 року «Нафтогаз України» подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду проти «Газпрому» за несвоєчасну оплату послуг із транспортування газу територією України.

Очільник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що цей арбітражний розгляд «нелегітимний, і участь російського холдингу в процесі безглузда». При цьому Росія нібито може запровадити санкції проти «Нафтогазу» в разі «подальших недобросовісних дій з боку української компанії, що унеможливить будь-які відносини з нею».

«Нафтогаз» також почав процедуру примусового стягнення з Росії $5 млрд у межах рішення Третейського суду в Гаазі про компенсацію за втрачені активи в Криму. «Нафтогаз» подав позов проти РФ до міжнародного трибуналу у вересні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки у зв'язку з втратою активів у Криму. До переліку оціненого майна входили виробничі активи дочірньої компанії «Чорноморнафтогаз», газ у підземному сховищі в Криму, а також активи інших дочірніх компаній «Нафтогазу». Надалі позов оновлювався зі стягненням вже $10 млрд.

Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом поставок газу РФ до країн Західної та Центральної Європи після руйнувань на «Північному потоці». Поставки російського газу йдуть через Україну в скороченому обсязі з травня 2022 року, коли оператор газотранспортної системи України повідомив про припинення транзиту в Європу через станцію «Сохранівка» через те, що компанія не може здійснювати контроль за компресорною станцією «Новопсков» у ЛНР. Однак у російському газовому холдингу не побачили підстав для припинення прокачування в колишньому режимі.

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Теги: росія суд Нафтогаз України Газпром Стокгольмський арбітраж

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