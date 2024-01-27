Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Ракетна загроза з моря зростає
Станом на ранок 27 січня російські окупанти вивели в Чорне море шість кораблів. Серед них – чотири носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп до 22 ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
А в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.
Також повідомляється, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Як повідомлялося, станом на ранок 26 січня у Чорному морі перебували чотири ворожі кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр».
Відомо, що окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням.
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