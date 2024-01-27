Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Окупанти готові вдарити по Україні ракетами «Калібр»
фото ілюстративне

Ракетна загроза з моря зростає

Станом на ранок 27 січня російські окупанти вивели в Чорне море шість кораблів. Серед них – чотири носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп до 22 ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

А в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

Також повідомляється, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі фото 1

Як повідомлялося, станом на ранок 26 січня у Чорному морі перебували чотири ворожі кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр».

Відомо, що окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням.

Теги: корабель росія окупанти Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами речника ВМС, для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до п'яти років
Військово-морські сили пояснили, скільки часу піде на розмінування Чорного моря
3 сiчня, 16:37
Росія вивела десять своїх кораблів у Чорне море
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
15 сiчня, 08:53
У двох морях на чергуванні у ворога перебувають п’ять ракетоносіїв
РФ вивела в Чорне море три ракетоносії з «Калібрами»
30 грудня, 2023, 08:50
Росіяни передислокували свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ
Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України
6 сiчня, 08:09
У Путіна немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя
РФ вивела в море п’ять великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси
14 сiчня, 18:58
Кількість військових кораблів у Чорному морі збільшено до 13
Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі, серед них – ракетоносій
13 сiчня, 22:18
РФ тримає в Чорному морі 11 кораблів
Ворог утримує в Чорному морі понад 10 кораблів. ЗСУ назвали причину
14 сiчня, 09:11
Ракетоносій має загальний залп «Калібрів» до восьми штук
Ракетна загроза з моря зростає: РФ вивела в море носій «Калібрів»
20 сiчня, 08:59
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі
Вчора, 09:31

Події в Україні

Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото)
Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото)
ЗСУ про штурми росіян на півдні: «Військові спостерігають тахікардію»
ЗСУ про штурми росіян на півдні: «Військові спостерігають тахікардію»
Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео з місця прильоту
Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео з місця прильоту
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Ракетний удар по Слов’янську: стали відомі наслідки (відео)
Ракетний удар по Слов’янську: стали відомі наслідки (відео)
Уночі окупанти вдарили по Україні дронами та балістикою
Уночі окупанти вдарили по Україні дронами та балістикою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
21K
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
19K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
16K
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
15K
Архімандрит Кирило Говорун: У РПЦ може з’явитися свій Пригожин
13K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ

Новини

Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua