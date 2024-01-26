Російський суд заарештував подружжя за листівки українською мовою

Художницю та ювеліра звинувачують у закликах до тероризму

У Ленінградській області РФ Гатчинський міський суд заарештував до 29 лютого подружню пару, художницю Анастасію Дюдяєву та ювеліра Олександра Доценка, через листівки українською мовою.

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Їх звинувачують у закликах до тероризму. За версією слідства, Дюдяєва зробила листівки українською мовою, якими серед іншого був напис «путіняку на гіляку» («Путина на шибеницю»), а потім розклала їх у магазині «Лента».

Про роль її чоловіка не повідомляється.

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За даними правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», подружжя затримали 24 січня, провівши у них у квартирі обшук, після чого їх відвезли на допит в управління ФСБ.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд у Санкт-Петербурзі засудив до семи років колонії художницю Сашу Скочиленко за те, що вона на місці цінників у продуктовому магазині розмістила стікери з інформацією про воєнні злочини РФ на території України. Скочиленко визнали винною в поширенні фейків про російську армію. Художниця визнала факт поширення стікерів, проте заявила, що інформація на них не є хибною, а тому вона не вважає себе винною.