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Російський суд заарештував подружжя за листівки українською мовою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російський суд заарештував подружжя за листівки українською мовою
Анастасія Дюдяєва відома серед творчої інтелігенції як Леся Сокира
фото із соцмережі

Художницю та ювеліра звинувачують у закликах до тероризму

У Ленінградській області РФ Гатчинський міський суд заарештував до 29 лютого подружню пару, художницю Анастасію Дюдяєву та ювеліра Олександра Доценка, через листівки українською мовою.

Їх звинувачують у закликах до тероризму. За версією слідства, Дюдяєва зробила листівки українською мовою, якими серед іншого був напис «путіняку на гіляку» («Путина на шибеницю»), а потім розклала їх у магазині «Лента».

Про роль її чоловіка не повідомляється.

За даними правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», подружжя затримали 24 січня, провівши у них у квартирі обшук, після чого їх відвезли на допит в управління ФСБ.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд у Санкт-Петербурзі засудив до семи років колонії художницю Сашу Скочиленко за те, що вона на місці цінників у продуктовому магазині розмістила стікери з інформацією про воєнні злочини РФ на території України. Скочиленко визнали винною в поширенні фейків про російську армію. Художниця визнала факт поширення стікерів, проте заявила, що інформація на них не є хибною, а тому вона не вважає себе винною.

Теги: росія суд війна путін тероризм

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