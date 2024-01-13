«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ

Польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються з кількістю постраждалих окупантів

Окупаційні російські війська продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяний на сході України. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 13 січня.

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Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів міністерства оборони РФ масово надходить особовий складу, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

«Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Білгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Білгорода - майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців РФ, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За його даними, польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються з кількістю постраждалих окупантів, що після «м’ясних» штурмів у великій кількості прибувають щодня.

Нагадаємо, триває 689-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше – на Мар’їнському напрямку.