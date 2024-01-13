Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ
Окупанти зазнають значних втрат на сході України
фото ілюстративне

Польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються з кількістю постраждалих окупантів

Окупаційні російські війська продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяний на сході України. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 13 січня.

Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів міністерства оборони РФ масово надходить особовий складу, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

«Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Білгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Білгорода - майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців РФ, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

За його даними, польові шпиталі міноборони РФ переповнені та не справляються з кількістю постраждалих окупантів, що після «м’ясних» штурмів у великій кількості прибувають щодня.

Нагадаємо, триває 689-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше – на Мар’їнському напрямку.

Теги: окупанти війна ЗСУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
9 сiчня, 19:45
У РФ працювала ППО
Міноборони РФ заявило про збиту українську ракету
8 сiчня, 07:05
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника
Окупанти вперто атакують на Авдіївському напрямку – Генштаб
7 сiчня, 18:53
Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупантам втрат
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
3 сiчня, 07:11
Росіяни влучили ракетою у школу в Харкові
Російська ракета влучила у школу в Харкові
3 сiчня, 02:24
РФ щоночі атакує Україну дронами-камікадзе
Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено
28 грудня, 2023, 07:13
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
25 грудня, 2023, 19:53
Російські загарбники завдали авіаційних та артилерійських ударів, а також запускали БпЛА «Shahed-131/136
Загибла на Херсонщині та 528 снарядів по Луганщині: яка ситуація по регіонах
25 грудня, 2023, 10:51
Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю
Атака на Київщину: стало відомо, куди влучив «Шахед» (фото)
21 грудня, 2023, 09:21

Події в Україні

«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ
«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ
Окупанти заблокували доступ експертів МАГАТЕ до трьох реакторів ЗАЕС
Окупанти заблокували доступ експертів МАГАТЕ до трьох реакторів ЗАЕС
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
У Кропивницькому прогриміли вибухи
У Кропивницькому прогриміли вибухи
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку (оновлено)
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
152K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
133K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
103K
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
32K
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
26K
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua