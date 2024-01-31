Ядерний шантаж Росії більше не працює?

Сценарії реагування на випадок ядерного удару росії по НАТО вже є

У НАТО шкодують, що довгий час велися на ядерний шантаж росії.

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Про це сьогодні розповіли кілька чиновників у штаб-квартрі Альянсу, де наша делегація перебуває у відрядженні.

За їх словами, через страх перед ядерною ескалацією, вони зважували не просто кожний крок, а навіть кожне слово, і тому час було втрачено.

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Тепер вони розуміють, що це була помилка, і сьогодні потрібно надолужувати втрачене та виправляти ситуацію.

Сценарії реагування на випадок ядерного удару росії по НАТО вже є. На випадок такого ж удару по Україні – сценарії реагування розглядаються.

Добре, що очі наших колег з НАТО потрохи відкриваються. Погано, що так пізно і повільно.