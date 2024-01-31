Головна Думки вголос Єгор Чернєв
search button user button menu button
Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

Ядерний шантаж Росії більше не працює?

glavcom.ua
Людство ризикує почати ядерну війну?
фото: Depositphotos

Сценарії реагування на випадок ядерного удару росії по НАТО вже є

У НАТО шкодують, що довгий час велися на ядерний шантаж росії.

Про це сьогодні розповіли кілька чиновників у штаб-квартрі Альянсу, де наша делегація перебуває у відрядженні.

За їх словами, через страх перед ядерною ескалацією, вони зважували не просто кожний крок, а навіть кожне слово, і тому час було втрачено.

Тепер вони розуміють, що це була помилка, і сьогодні потрібно надолужувати втрачене та виправляти ситуацію.

Сценарії реагування на випадок ядерного удару росії по НАТО вже є. На випадок такого ж удару по Україні – сценарії реагування розглядаються.

Добре, що очі наших колег з НАТО потрохи відкриваються. Погано, що так пізно і повільно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія ядерна зброя НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У трьох федеральних округах росії розташованих за Уралом, в яких живе 36 мільйонів людей газ є лише у 16% мешканців
Газ – братам. Сибіру – труба
11 сiчня, 11:50
Частина полонених захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь»
Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими
3 сiчня, 18:10
Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
4 сiчня, 07:09
Кулеба висловив вдячність України всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба
Кулеба пояснив, яких результатів очікує Україна після засідання з членами НАТО
9 сiчня, 18:57
Площа пожежі склала 70 тис. кв. м
Вогнем оповите все: відео пожежі в Санкт-Петербурзі з висоти пташиного польоту
13 сiчня, 11:42
РФ проводить випробуваннями засобів РЕБ у Калінінградській області
Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
19 сiчня, 06:20
У мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі
У Брянській області горить нафтобаза: росіяни заявляють про атаку безпілотників (відео)
19 сiчня, 09:10
Провідниця переплутала час прибуття і не знала, що поїзд відстає від розкладу
У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі
24 сiчня, 11:20
Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії
У Латвії готують заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі
29 сiчня, 21:41

Єгор Чернєв

Ядерний шантаж Росії більше не працює?
Ядерний шантаж Росії більше не працює?
Ми навчилися жити і працювати в умовах війни
Ми навчилися жити і працювати в умовах війни
Стара Європа потребує нових підходів
Стара Європа потребує нових підходів
«Референдум» в ОРДЛО стане катастрофю для Росії
«Референдум» в ОРДЛО стане катастрофю для Росії
Росія втрачає десятки мільярдів доларів через власну агресію
Росія втрачає десятки мільярдів доларів через власну агресію
НАТО розраховує завдати поразки Кремлю на території України
НАТО розраховує завдати поразки Кремлю на території України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
35K
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
33K
Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому
28K
Яка зарплата у Байдена, Дуди та Зеленського: скільки отримують світові лідери (інфографіка)
27K
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
25K
Депутатка, яка зникла з парламенту у 2022 році, вийшла в ефір з електронною сигаретою (фото)

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua