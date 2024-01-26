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Євросоюз готується припинити транзит російського газу через Україну – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз готується припинити транзит російського газу через Україну – Bloomberg
Транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» було укладено наприкінці 2019 року терміном на п’ять років
фото з відкритих джерел

Країни Європи досі отримують російський газ через Україну по транзитному контракту та через Туреччину

Європейський союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу. Про це повідомляє Bloomberg.

Обґрунтування виконавчої влади ЄС полягає в тому, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію та Словаччину, зможуть знайти альтернативні постачання в разі припинення транзиту газу через Україну, розповіли виданню обізнані з питанням джерела.

У публікації йдеться, що Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв у результаті припинення транзитної угоди, включаючи моделювання пропускної здатності інших з'єднань, таких як «Турецький потік», щоб допомогти компенсувати можливий дефіцит.

Питання буде обговорюватися з державами-членами ЄС в лютому, перш ніж офіційно буде презентовано план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня. При цьому у матеріалі вказується, що можливі певні способи для країн і компаній, які мають контракти після 2024 року, забезпечити постачання газу через Україну.

Одним із варіантів журналісти називають постачання РФ газу до українського кордону, а потім укладання суб'єктом ЄС угоди з оператором транспортної системи України про транспортування «блакитного палива» газу до Австрії, Словаччини чи Чехії.

Зокрема, країни Європи досі отримують російський газ через Україну по транзитному контракту та через Туреччину. У ЄС досить успішно знайшли заміну втраченим постачанням через Nord Stream.

Євросоюз заявляв, що блок повинен прагнути зменшити свою залежність від Москви у питанні газу. Так, РФ є другим за величиною постачальником зрідженого газу в Європу після США.

Нагадаємо, що поточну транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» було укладено наприкінці 2019 року терміном на п’ять років. Попри широкомасштабну війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

До слова, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в українських сховищах достатньо для його успішного завершення. 

Читайте також: Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg
Теги: газ росія Європейський союз

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