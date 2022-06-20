Балканська країна повністю перейде з російського на азербайджанський газ

Болгарія та Азербайджан завдали удару по «Газпрому»

Влада Болгарії вирішила остаточно відмовитися від російського газу і з 1 липня країна буде постачатися виключно азербайджанським. Про це заявив посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов.

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі після завершення в червні тестового прокачування газу інтерконектором Греція-Болгарія (IGB).

«Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня», – повідомив Гусейнов.

Дипломат зазначив, що по IGB вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії. За його словами, очікується, що тестове постачання буде проведено до кінця червня.

Постачання азербайджанського газу до Європи – Італії, Греції та Болгарії – почалися 31 грудня 2020 року по Транс-Адріатичному газопроводу (TAP).

Нагадаємо, Болгарія образилася на Росію і заявила, що ніколи не буде вести переговори з газовидобувною корпорацією «Газпром». Адже Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу попри те, що контракт з компанією закінчується в кінці року.

Нагадаємо, після того, як російський «Газпром» припинив постачання газу у Болгарію, країна домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня.

До слова, 27 квітня російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

Як повідомлялося, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.