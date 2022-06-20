Два врожаї на рік – гарна новина для українців

У багатьох країнах Середземномор’я, збирають по два врожаї

Обнадійлива перспектива для України

Між Україною й Сицілією є багато схожого: ті ж виноградники, те ж вино, та ж смачна їжа. Щоправда, на щастя, мафія в Україні не досягла рівня сицилійської.

Але є ще одна спільна особливість, про яку мало хто знає і навіть не підозрює.

Поясню, в чому справа. Днями зателефонував добрий знайомий, який керує агропромисловим підприємством на Одещині, і розповів цікаву історію. В господарстві зібрали ячмінь, який дозрів, і на його місці посадили кабачки. Наприкінці місяця планують зібрати горох, а це поле засіяти кукурудзою.

Здавалося би, тривіальні речі: щось зібрали, щось засіяли, – але є один нюанс: це другий врожай на тій самій ділянці землі. Це те, що робить Україну схожою на Сицилію, де, як у багатьох країнах Середземномор’я, збирають по два врожаї.

Ось і до нас дійшли глобальні зміни клімату. Як стверджують синоптики, теперішній клімат на півдні України нагадує балканський, із раннім і гарячим літом.

Як це позначиться на звичайних українцях?

Звичайно, два врожаї на рік – гарна новина для нас. Наші можливості вирощувати продукти харчування – овочі, зернові, – стануть кращими; у нас з’являться нові можливості для переробки й експорту овочів та фруктів до всіх країн світу.

І це обнадійлива перспектива, дорогі українці. Голод нам точно не загрожує, не переживайте. Два врожаї на рік – тому запорука.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.