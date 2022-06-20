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    Думки вголос

    Два врожаї на рік – гарна новина для українців

    • Михайло Непран

      Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

    •  glavcom.ua
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    У багатьох країнах Середземномор&rsquo;я, збирають по два врожаї - Два врожаї на рік – гарна новина для українців
    У багатьох країнах Середземномор’я, збирають по два врожаї
    фото: ukrinform.ua

    Обнадійлива перспектива для України

    Між Україною й Сицілією є багато схожого: ті ж виноградники, те ж вино, та ж смачна їжа. Щоправда, на щастя, мафія в Україні не досягла рівня сицилійської.

    Але є ще одна спільна особливість, про яку мало хто знає і навіть не підозрює.

    Поясню, в чому справа. Днями зателефонував добрий знайомий, який керує агропромисловим підприємством на Одещині, і розповів цікаву історію. В господарстві зібрали ячмінь, який дозрів, і на його місці посадили кабачки. Наприкінці місяця планують зібрати горох, а це поле засіяти кукурудзою.

    Здавалося би, тривіальні речі: щось зібрали, щось засіяли, – але є один нюанс: це другий врожай на тій самій ділянці землі. Це те, що робить Україну схожою на Сицилію, де, як у багатьох країнах Середземномор’я, збирають по два врожаї.

    Ось і до нас дійшли глобальні зміни клімату. Як стверджують синоптики, теперішній клімат на півдні України нагадує балканський, із раннім і гарячим літом.

    Як це позначиться на звичайних українцях?

    Звичайно, два врожаї на рік – гарна новина для нас. Наші можливості вирощувати продукти харчування – овочі, зернові, – стануть кращими; у нас з’являться нові можливості для переробки й експорту овочів та фруктів до всіх країн світу.

    І це обнадійлива перспектива, дорогі українці. Голод нам точно не загрожує, не переживайте. Два врожаї на рік – тому запорука.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна аграрії їжа українці Україна урожай окупація #stoprussia
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    Два врожаї на рік – гарна новина для українців