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    Економіка та фінанси

    Час для шантажу минув. Європа не платитиме Росії за газ у рублях

    Рішення РФ про переведення оплати за газ в рублі було одностороннім - Час для шантажу минув. Європа не платитиме Росії за газ у рублях
    Рішення РФ про переведення оплати за газ в рублі було одностороннім

    Європа не дозволить Росії обійти запроваджені санкції

    Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях. Час можливості такого шантажу вже остаточно минув. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

    Урсула фон дер Ляєн вважає, що це є черговим порушенням зі сторони країни-агресора.

    Вона зазначила, що рішення про «переведення в рублі» було одностороннім. Тому, на її думку, саме так виглядає явне порушення раніше укладеного контракту.

    «Це була б спроба обійти наші санкції. Ми не дозволимо це зробити. Час, коли енергію можна було використовувати для шантажу, минув»,– підкреслила президентка Європейської комісії.

    Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

    Сполучені Штати Америки та Європейський Союз 25 березня оголосять про угоду про відправку скрапленого природного газу (СПГ) з Вашингтона до європейських країн

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    Теги: ЄС росія окупанти газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Час для шантажу минув. Європа не платитиме Росії за газ у рублях