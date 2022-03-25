Час для шантажу минув. Європа не платитиме Росії за газ у рублях

Рішення РФ про переведення оплати за газ в рублі було одностороннім

Європа не дозволить Росії обійти запроваджені санкції

Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях. Час можливості такого шантажу вже остаточно минув. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Урсула фон дер Ляєн вважає, що це є черговим порушенням зі сторони країни-агресора.

Вона зазначила, що рішення про «переведення в рублі» було одностороннім. Тому, на її думку, саме так виглядає явне порушення раніше укладеного контракту.

«Це була б спроба обійти наші санкції. Ми не дозволимо це зробити. Час, коли енергію можна було використовувати для шантажу, минув»,– підкреслила президентка Європейської комісії.

Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

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