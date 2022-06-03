Газовий шантаж Росії. Болгарія дала гідну відсіч «Газпрому»

Термін дії контракту «Газпрому» з Болгарією закінчується наприкінці цього року

Болгарія образилася на Росію і заявила, що ніколи не буде вести переговори з газовидобувною корпорацією «Газпром». Адже Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу попри те, що контракт з компанією закінчується в кінці року. Про це заявив віцепрем’єр-міністр Болгарії Асен Василєв, повідомляє Euractiv.

«Контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і постачання газу були призупинені Росією в односторонньому порядку», – заявив віцепрем’єр-міністр Асен Василєв.

Також він додав, що саме тому Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з «Газпромом» щодо постачання газу.

Державна газова компанія «Булгаргаз» досі регулярно нагадує «Газпрому», що російська компанія не виконує умови контракту з Болгарією, термін дії якого закінчується наприкінці цього року.

«Якщо ми зараз підпишемо контракт з «Газпромом» і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей», – зауважив віцепрем’єр.

Нагадаємо, після того, як російський «Газпром» припинив постачання газу у Болгарію, країна домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня.

Нагадаємо, 27 квітня російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

Як повідомлялося, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

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