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    Економіка

    Блокада українського зерна. Анонсовано важливу зустріч у Стамбулі

    Через російську агресію в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна - Блокада українського зерна. Анонсовано важливу зустріч у Стамбулі
    Через російську агресію в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна

    Заплановано зустріч представників України, Туреччини, ООН і РФ щодо розблокування експорту зерна

    Наступного тижня у Стамбулі можуть відбутися переговори представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо розблокування експорту українського зерна. Про це повідомила турецька газета Milliyet із посиланням на джерела в адміністрації президента Реджепа Таїпа Ердогана.

    «Згідно з інформацією, отриманою з президентських джерел, зустріч, у якій візьмуть участь офіційні особи з Туреччини, Росії, України та Організації Об'єднаних Націй, відбудеться у Стамбулі на наступному тижні», — йдеться в повідомленні.

    За даними видання, цього тижня делегація міністерства національної оборони Туреччини вирушить до РФ для вирішення питань щодо зерна.

    Сторони мають обговорити чотиристоронній механізм вивезення зерна з України і подальші кроки в цьому напрямку. Після того, як делегація завершить контакти на технічному рівні, в найближчі вихідні в Стамбулі відбудеться чотиристоронній саміт.

    Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна.

    Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії проти України в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна, що призвело до зростання цін на продовольство та до загрози голоду, особливо в країнах Африки. РФ намагається використати глобальну продовольчу кризу як засіб тиску на Захід та зброю у війні проти західних цінностей. Вона свідомо краде українське зерно на тимчасово захоплених територіях, навмисно знищує українські сховища з уже зібраним врожаєм.

    Країни ЄС, в тому числі члени НАТО, сприяють вивезенню українського зерна суходолом з використанням залізничного, річкового та автомобільного транспорту, але це дозволяє лише частково вирішити наявні логістичні проблеми.

    Росія зажадала зняття санкцій в обмін на розблокування українських портів.

    Тим часом Україна готує «план Б» у разі неможливості розблокування портів.

    До слова, ООН пророкує «пекло на землі» через війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Блокада українського зерна. Анонсовано важливу зустріч у Стамбулі