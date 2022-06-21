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    Політика

    Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили експорт українського зерна

    Світ стурбований загрозою світової продовольчої кризи - Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили експорт українського зерна
    Світ стурбований загрозою світової продовольчої кризи
    фото з відкритих джерел

    Розблокування портів дозволить вивозити збіжжя Чорним морем

    Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна. Про це повідомив директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

    «У ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, спричиненою російсько-українською війною. Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль щодо експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світовій продовольчій кризі», – йдеться у повідомленні.

    Також Ердоган повідомив Гутеррешу, що продовжує пропонувати Україні та РФ відновлення мирних переговорів та завершення війни дипломатичними шляхами.

    Як повідомлялося, внаслідок збройної агресії Росії проти України в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна, що призвело до зростання цін на продовольство та до загрози голоду, особливо в країнах Африки. РФ намагається використати глобальну продовольчу кризу як засіб тиску на Захід та зброю у війні проти західних цінностей. Вона свідомо краде українське зерно на тимчасово захоплених територіях, навмисно знищує українські сховища з уже зібраним врожаєм.

    Країни ЄС, в тому числі члени НАТО, сприяють вивезенню українського зерна суходолом, з використанням залізничного, річкового та автомобільного транспорту, але це дозволяє лише частково вирішити наявні логістичні проблеми.

    Нагадаємо, Росія зажадала зняття санкцій в обмін на розблокування українських портів.

    Тим часом Україна готує «план Б» у разі неможливості розблокування портів.

    До слова, ООН пророкує «пекло на землі» через війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили експорт українського зерна