Генсек НАТО і президент Туреччини обговорили експорт українського зерна

Розблокування портів дозволить вивозити збіжжя Чорним морем

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна. Про це повідомив директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«У ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, спричиненою російсько-українською війною. Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль щодо експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світовій продовольчій кризі», – йдеться у повідомленні.

Також Ердоган повідомив Гутеррешу, що продовжує пропонувати Україні та РФ відновлення мирних переговорів та завершення війни дипломатичними шляхами.

Як повідомлялося, внаслідок збройної агресії Росії проти України в українських портах та на елеваторах заблоковані понад 20 млн тонн зерна, що призвело до зростання цін на продовольство та до загрози голоду, особливо в країнах Африки. РФ намагається використати глобальну продовольчу кризу як засіб тиску на Захід та зброю у війні проти західних цінностей. Вона свідомо краде українське зерно на тимчасово захоплених територіях, навмисно знищує українські сховища з уже зібраним врожаєм.

Країни ЄС, в тому числі члени НАТО, сприяють вивезенню українського зерна суходолом, з використанням залізничного, річкового та автомобільного транспорту, але це дозволяє лише частково вирішити наявні логістичні проблеми.

Нагадаємо, Росія зажадала зняття санкцій в обмін на розблокування українських портів.

Тим часом Україна готує «план Б» у разі неможливості розблокування портів.

До слова, ООН пророкує «пекло на землі» через війну в Україні.

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