Британія відреагувала на пропозицію не видавати візи росіянам

Міноборони: пряма заборона – не правильний шлях

Велика Британія може посилити візові умови для громадян Росії, але при цьому влада поки не впевнені, що пряма заборона – це правильний шлях. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє The Guardian.

«Я безумовно думаю, що ми можемо посилити умови видачі віз. Я не впевнений, що пряма заборона – це правильний шлях», – заявив він.

Міністр додав, що питання заборони видачі віз росіянам повинен розглядати міністр внутрішніх справ.

«Мені не подобається, і я впевнений, що нікому з ваших слухачів не подобається дивитися, як дружини олігархів або дружини російських високопоставлених чиновників відпочивають в Греції або на півдні Франції, або на суперяхтах по всьому світу, в той час, як їх армія здійснює воєнні злочини в Україні», – заявив він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі 31 серпня.

Раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

Тим часом Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії.

Перед цим ще дві країни виступили проти заборони видачі віз російським туристам.