Болгарія оштрафувала російський «Лукойл» на 100 млн євро

«Лукойл» зловживає своїм домінуючим становищем як за національним законодавством, так і за законодавством ЄС

Російська нафтова компанія «Лукойл» має виплатити Болгарії 100 млн євро штрафу. Про це повідомляє Euractiv.

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Як зазначається, на тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення РФ в Україну, Болгарія оштрафував російський «Лукойл». Відповідне рішення ухвалила болгарська Комісія із захисту конкуренції (КЗК) у зв'язку зі зловживанням домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів і транспортної інфраструктури.

Розслідування КЗК зосередилося на поведінці компаній «Лукойл Нафтохім Бургас» та «Лукойл Болгарія» і виявило, що група порушила закон, не надаючи доступ імпортерам та виробникам моторних палив до власних складів.

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Як зазначається в матеріалі, «Лукойл» обмежив імпорт морськими шляхами, блокуючи склади, пов'язані з нафтотерміналами, а також не надаючи доступ до нафтопродуктопроводів групи для транспортування палива іншим виробникам та імпортерам.

КЗК встановила, що група використовує стратегію, яка включає кілька антиконкурентних практик, які за умови їх послідовного та кумулятивного застосування протягом більше п'яти років створюють бар'єри для імпорту пального, повністю виключаючи його або роблячи його економічно неефективним.

Як йдеться в матеріалі, це дозволяє «Лукойлу» зберігати свої лідерські позиції в Болгарії на рівні оптової та роздрібної торгівлі.

КЗК стверджує, що «Лукойл» зловживає своїм домінуючим становищем як за національним законодавством, так і за законодавством Євросоюзу, оскільки обмеження імпорту в Болгарію може мати суттєвий вплив на структуру торгівлі між країнами-членами ЄС.

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Нагадаємо, Болгарія у рамках директиви ЄС про виконання санкцій ухвалила рішення закрити для входу російських суден всі свої порти.