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Головний радник Путіна привіз в Індію новий «подарунок» в обмін на лояльність

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Головний радник Путіна привіз в Індію новий «подарунок» в обмін на лояльність
фото: dw.com

Микола Патрушев відвідав Делі, аби обговорити «спільні інтереси їхніх країн»

Головний радник президента Росії Володимира Путіна з питань безпеки Ніколай Патрушев зустрівся з прем'єр-міністром Індії, де вони підписали нові угоди щодо постачання російської нафти. Про це повідомляє New York Times.

У виданні зазначають, що Москва продовжує створювати більші міцні альянси з торговельними партнерами за межами блоку західних країн, які допомагають Україні у війні з Росією.

Крім того, Патрушев обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді двостороннє співробітництво, про це це повідомила Рада безпеки Росії. Головний радник Путіна відвідав Делі у межах зустрічі Шанхайської організації співробітництва, учасниками якої є також Індія та Китай.

«Жодна зі сторін не повідомила подробиць переговорів, але вони відбулися в той час, коли Москва намагається вбити клин між Заходом з одного боку і Індією й Китаєм з іншого. Оскільки ці країни зберегли нейтралітет щодо російського бажання захопити територію в Україні», – пише New York Times.

У виданні також зазначають, що з початку найбільшої війни з часів Другої світової війни Індія намагається тримати баланс між своїми відносинами з Росією та з США і Європою. Проте водночас Індія позиціонує себе як захисника найбідніших країн світу і вказує на те, що санкції Заходу проти Росії найбільше впливають на країни, що розвиваються, а не, власне, на РФ.

Нещодавно індійський чиновник Амітабх Кант звернувся до Європи із закликом «знайти рішення» конфлікту, оскільки, на його думку, війна призвела до зупинки розвитку у тих країнах, які були виснажені боргами та рецесією, спричиненою пандемією коронавірусу.

Також зазначається, що поки США та ЄС намагаються зменшити доходи РФ, відмовляючись від її природного газу та встановлюючи стелю цін на російську нафту, Індія та Китай продовжують забезпечувати стабільне надходження коштів до держбюджету Росії. Крім того, обидві країни купують нафту за зниженою ціною.

Індія проігнорувала прохання США скоротити закупівлю енергоресурсів у Росії та виправдала збільшення імпорту способом пом'якшити вплив зростання цін на продовольство і паливо.

Нафта була на порядку денному під час візиту Патрушева. Його також супроводжував Ігор Сєчін, голова державної нафтової компанії «Роснєфть». За даними медіа, Сєчін підписав угоду з головою Indian Oil Corporation, Ltd. Це найбільша нафтова корпорація в Індії, яка передбачає збільшення постачання і диверсифікацію сортів нафти, що експортується. Про це йдеться у повідомленні «Роснєфті». Під час підписання був присутній міністр нафти і газу Індії Хардіп Пурі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4%.

Також повідомлялося про прчину зростання постачання російської нафти до Індії у 22 рази. Зазначають, що через світові санкції проти Росії, яка розв'язала війну в Україні, довелося шукати нові ринки збуту своїх енергетичних ресурсів.

Теги: нафта нейтралітет радник Індія чиновник Китай війна санкції міністр Москва

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