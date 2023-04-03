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Країни OПЕК+ заявили про несподіване скорочення видобутку нафти. Ціни на сировину можуть зрости: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Країни OПЕК+ заявили про несподіване скорочення видобутку нафти. Ціни на сировину можуть зрости: деталі
Країни OПЕК+ заявили про несподіване скорочення видобутку нафти з 1 травня
фото з вільних джерел

Почати скорочення планують у травні

 2 квітня, Саудівська Аравія та низка інших країн-виробників нафти, що входять до ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти приблизно на 1.16 мільйона барелів на день, що стало несподіваним кроком, який, на думку аналітиків, викличе негайне зростання цін, а США назвали це недоцільним, пише Reuters.

У результаті цих заяв загальний обсяг скорочень ОПЕК+, що об'єднує Організацію країн-експортерів нафти з Росією та іншими, досяг 3,66 млн барелів на добу, що відповідає 3,7% світового попиту.

Анонс скорочення видобутку відбувся за день до віртуального засідання міністерської групи ОПЕК+, до якої входять Саудівська Аравія та Росія, і яка, як очікувалося, дотримуватиметься 2 мільйонів барелів на день уже запроваджених скорочень до кінця 2023 року.

Минулого місяця ціни на нафту впали до 70 доларів за барель, найнижчого рівня за останні 15 місяців, на тлі побоювань, що світова банківська криза вдарить по попиту. Проте подальші дії ОПЕК+ щодо підтримки ринку не очікувалися після того, як ціна на нафту відновилася до $80.

Останні скорочення можуть підняти ціни на 10 доларів за барель, заявив у неділю глава інвестиційної компанії Pickering Energy Partners, а нафтовий брокер PVM заявив, що чекає на негайний стрибок, як тільки почнуться торги після вихідних.

«Я очікую, що ринок відкриється на кілька доларів вище... можливо, на 3 долари», –  зазначив Тамаш Варга з PVM.

Саудівська Аравія заявила, що її добровільне скорочення видобутку (на 500 тисяч барелів на день) спрямоване на підтримку стабільності нафтового ринку.

«ОПЕК робить запобіжні кроки на випадок можливого скорочення попиту», – сказала Амріта Сен, засновник та директор Energy Aspects.

Торік у жовтні ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу з листопада до кінця року, що викликало обурення Вашингтона, оскільки скорочення пропозиції сприяє зростанню цін на нафту.

США стверджують, що світові потрібні нижчі ціни, щоб підтримати економічне зростання і не дати президенту Росії Владіміру Путіну отримати більше прибутків для фінансування війни в Україні.

Адміністрація Байдена заявила, що вважає крок, оголошений виробниками нафти в неділю, недоцільним.

«Ми не вважаємо, що зараз скорочення доцільні, враховуючи невизначеність на ринку, і ми ясно дали це зрозуміти», – розповів представник Ради національної безпеки.

Добровільні скорочення почнуться з травня та триватимуть до кінця року. Ірак скоротить виробництво на 211 тисяч барелів на добу, ОАЕ – на 144 тисячі, Кувейт – на 128 тисяч, Оман – на 40 тисяч, Алжир – на 48 тисяч, Казахстан – на 78 тисяч, Габон – на 8 тисяч.

Заступник прем'єр-міністра Росії Алєксандр Новак заявив у неділю, що Москва продовжить добровільне скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу до кінця 2023 року. Москва оголосила про ці скорочення в односторонньому порядку в лютому після запровадження західних цінових обмежень.

Деякі з членів ОПЕК+ не приєдналися до скорочень, тому що вже давно видобувають нафту значно нижче за узгоджені рівні через брак виробничих потужностей.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти недалекоглядним, оскільки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Росії в Україну. Відповідна заява з'явилась на сайті Білого дому.

Теги: нафта ОПЕК ринок фінансування криза

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