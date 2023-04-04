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Обережно, двері зачиняються: Литва обмежила видачу віз росіянам та білорусам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Обережно, двері зачиняються: Литва обмежила видачу віз росіянам та білорусам
фото: з відкритих джерел

Влада Литви мінімум на один рік на офіційному рівні обмежила права громадян  Росії та Білорусі на отримання віз  та ВНЖ

Сейм Литви ухвалив закон, що тимчасово обмежує можливості громадян Росії та Білорусі отримувати литовські візи, подавати заяву на отримання посвідки на проживання (ВНЖ), купувати нерухомість, а також ввозити та вивозити українські гривні. Про це пише  агенція BNS.

Головний радник президента з питань національної безпеки Кястутіс Будріс раніше заявляв, що президент Литви Гітанас Науседа може накласти вето на цей закон.

Якщо цього не станеться, закон діятиме з 3 травня 2023 року до 2 травня 2024 року. Мається на увазі, що в цей період буде призупинено прийом заяв на отримання візи від громадян Росії та Білорусії, крім випадків, коли заява подаватиметься за посередництва МЗС Литви.

Крім того, тимчасово не прийматимуться заяви росіян про видачу їм литовського ВНП. Виняток поширюватиметься на тих, хто має шенгенську візу, національну візу чи посвідку на проживання в країні ЄС, а також на випадки, коли видача ВНЖ відбувається за посередництва установи, уповноваженої урядом Литви. Обмеження з ВНЖ не поширюватиметься на громадян Білорусії.

Закон також передбачає додаткову ретельну перевірку російських громадян під час перетину зовнішнього кордону ЄС. Положення не поширюватиметься на росіян, які мають дозвіл на проживання в країнах ЄС, країнах Шенгенської угоди або довгострокові національні візи цих країн, осіб, які прямують транзитом до Калінінградської області та Калінінградської області, а також на російських дипломатів.

Закон передбачає, що російські громадяни та компанії, створені чи керовані ними, не зможуть купувати нерухомість у Литві, якщо вони не мають посвідки на проживання в країні або не успадкували це майно. Заборона не поширюватиметься на білоруських громадян.

Закон також містить заборону на ввезення та вивезення українських гривень росіянами та білорусами.

9 травня сейм Литви розгляне питання про збільшення з наступного року штрафів за неточно декларовані готівку, що ввозиться в Литву. Процедуру пропонується посилити після збільшення потоку готівки, що перевозиться через кордон із Росією та Білорусією. «Здебільшого гривні, походження яких не може бути визначене власниками та одержувачами», – повідомила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня минулого року вона не пропустила 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також прикордонники анулювали 29 віз.

При цьому переважна більшість належала до людей, які подали документи на роботу в Литві, але зрештою не з’явилися. Повідомляється також, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість громадян Росії, які в’їхали в країну, з вересня зросла майже вдвічі.

Заборону на в'їзд для російських туристів запровадили після початку повномасштабної війни в Україні. Це пов’язано із забезпеченням національної безпеки та моральними питаннями у зв’язку з агресією Росії проти України. Обмеження не включають візити з гуманітарною метою та в'їзд політично переслідуваних осіб.

Нагадаємо, з лютого цього року у Росії зупинили прийом заявок на видачу біометричних закордонних паспортів.  Припинення видачі закордонних паспортів нового зразка нібито пов'язане з високим попитом на мікросхеми. 

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Теги: прикордонники міністр нерухомість закон документи 2 травня права громадян Литва президент кордон майно радник погрози

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