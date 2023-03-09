Ціни на популярні овочі рекордно зросли (фото)

Ціни на овочі можуть впасти лише після початку травня

В Україні продовжують зростати ціни на популярні у людей овочі – моркву та цибулю. Про таку тенденцію повідомляють аналітики проекту EastFruit

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До травня цибуля може подорожчати ще на 30%, попри на те що, імпорт цибулі в Україну в лютому виріс в 2,5 рази порівняно з січнем.

Як зазначив експерт Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, до кінця весни буде зменшуватися попит на ринку, тому що цибуля буде рости на дачних ділянках українців. І це вплине на її ціну.

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«Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Так що, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на дану продукцію буде до початку травня точно», – підкреслив експерт.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-47 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зростання відпускних цін на ринку моркви в Україні продовжується вже третій тиждень поспіль.

Так, сьогодні основні угоди з продажу моркви укладаються вже по 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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При цьому аналітики ринку впевнені, що це ще не межа і ціни на моркву й надалі зростатимуть. Свою думку вони пояснюють браком пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах.

При цьому покрити дефіцит за рахунок імпортної продукції, зокрема з Польщі, гравцям ринку не вдається навіть частково.

«Приводом для підвищення цін, за словами гравців ринку, стало помітне зростання попиту на моркву. При цьому запаси продукції в українських господарствах на даний момент вже помітно виснажені, що також підтримує ціни», – пояснюють аналітики.

Вони додають, що внаслідок такого подорожчання ціни на моркву в Україні на сьогоднішній день вже в середньому в 3 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Більше того, більшість гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у даному сегменті, оскільки на ринку вже відчувається дефіцит моркви, тоді як попит залишається досить високим.

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Середня вартість яблук у лютому також змінилася. Наприклад, Джонаголд коштуватимуть майже 22 грн/кг.

А ось Айдаред додали у ціні з 16,06 грн/кг до 21,90 грн/кг.

Нагадаємо, «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка.

Раніше повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.