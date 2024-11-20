Британія масово утилізує військову техніку задля економії

Два десантні кораблі HMS Albion і HMS Bulwark будуть виведені з експлуатації в березні 2025 року

Рішення про утилізацію техніки є частиною плану реструктуризації та модернізації збройних сил

Велика Британія утилізує п'ять військових кораблів, десятки військових вертольотів та безпілотників, щоб заощадити гроші. Про це заявив міністр оборони Джон Хілі під час виступу в парламенті.

За словами Хілі, це рішення є частиною плану реструктуризації та модернізації збройних сил, чисельність яких і так значно зменшилася після десятиліть скорочень з метою економії коштів.

«Надто довго наші солдати, моряки, льотчики були змушені користуватися старим, застарілим обладнанням, тому що міністри не хотіли ухвалювати складних рішень про виведення його з експлуатації», – пояснив Хілі рішення.

Оголошені заходи з утилізації військової техніки мають заощадити Міністерству оборони 150 млн фунтів стерлінгів протягом наступних двох років та до 500 млн фунтів стерлінгів впродовж п'яти років.

Два десантні кораблі HMS Albion і HMS Bulwark, які використовувалися для висадки Королівської морської піхоти, будуть виведені з експлуатації в березні 2025 року. Також буде виведено з експлуатації замість переобладнання HMS Northumberland, фрегат типу 23, і два судна матеріально-технічного забезпечення – RFA Wave Knight і RFA Wave Ruler.

Крім того, буде утилізовано застарілі 17 гелікоптерів Puma і 14 гелікоптерів CH-47 Chinook, а також 46 розвідувальних безпілотників Watchkeeper.

Нагадаємо, Велика Британія та Молдова започаткували нове партнерство у сфері оборони та безпеки на тлі загроз з боку Росії. Підписали пакт про протидію російській агресії.

До слова, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.