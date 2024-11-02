Втрати ворога станом на 2 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 2 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9170 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од.,
- артилерійських систем – 20076 (+37) од.,
- РСЗВ – 1244 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329(+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2628 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 2 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них п'ять рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 983-й день повномасштабної війни в Україні.
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