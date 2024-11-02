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Втрати ворога станом на 2 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною втратила 697 680 осіб
фото: kommersant

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 2 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9170 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од.,
  • артилерійських систем – 20076 (+37) од.,
  • РСЗВ – 1244 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329(+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 2 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 2 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 листопада

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них п'ять рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 2 листопада
Активність флоту окупантів станом на 2 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 983-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати фронт Генштаб росія росіяни військова техніка війна Україна ЗСУ Чорне море Азовське море ракета

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