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Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США
Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії та Польщі приурочена до 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: МЗС Польщі

Глави МЗС Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії обговорили перспективи підтримки України та майбутні відносини зі США

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє DW.

«Я з повагою беру до відома готовність найбільших країн Європейського Союзу взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України у зв'язку з можливим скороченням залученості США (до справи підтримки Києва)», – каже він.

Зустріч міністрів закордонних справ ФРН, Франції, Італії та Польщі у Варшаві була присвячена до 1000 днів від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Важливою темою на цьому заході було також питання розвитку відносин Євросоюзу і США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

За словами Сікорського, Росія з її імперськими амбіціями є не тільки однією з найбільших загроз у сфері безпеки для Європи, а й однією з найсерйозніших загроз для світового порядку. Він закликав союзників «рішуче протистояти» цьому.

У спільній заяві дипломатів, оприлюдненій за підсумками зустрічі, ідеться також про гібридні загрози, які походять від Росії: «Москва посилює свої гібридні дії проти країн НАТО та ЄС у досі небачених масштабах і розмаїтті, що становить суттєві ризики у сфері безпеки».

Учасники зустрічі у Варшаві «були єдині в думці, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або які не приймаються суспільством, негативно позначилося б на стабільності цієї країни». «Сценарії для розв'язання конфлікту і закінчення російської агресії мають розроблятися в тісній співпраці з українською владою», – каже Сікорський.

Політики виступають також за збереження і посилення санкцій щодо РФ, мета яких – домогтися, щоб Росія вивела війська з території України і оплатила післявоєнне відновлення країни. «Санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії та ізолюють її економічно. Усі наявні лазівки мають бути закриті», – додав він.

Нагадаємо, мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини з решти окупованих територій.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак незабаром вирушить до США на переговори з командою новообраного американського президента Дональда Трампа.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні.

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Теги: Польща МЗС Велика Британія Німеччина Франція Італія Іспанія

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