Угода між країнами спрямована на «розбудову широкої співпраці та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз»

Велика Британія та Молдова започаткували нове партнерство у сфері оборони та безпеки на тлі загроз з боку Росії. Підписали пакт про протидію російській агресії. Про це повідомляє The Guardian.

Про ініціативу було оголошено під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Кишинева.

Британське МЗС зазначило, що пакт спрямований на «розбудову широкої співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз».

«Молдова є життєво важливим партнером Великої Британії у сфері безпеки, і саме тому, щоб посилити її стійкість до російської агресії та забезпечити безпеку на британських вулицях, я поглиблюю співпрацю у сфері нелегальної міграції та започатковую нове партнерство у сфері оборони та безпеки», – заявив Леммі.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.

Раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України. Британський прем'єр заявив, що «безвідповідальна риторика Путіна щодо ядерної зброї» не зупинить підтримку України.

Як повідомляла The Times, Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

До слова, Велика Британія підтвердила свою прихильність до незалежності та територіальної цілісності України й «наполягатиме на справедливому і стійкому мирі відповідно до Статуту ООН», заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд на черговому засіданні Постійної ради організації у Відні.