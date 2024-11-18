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«Єдина мова, яку розуміє Путін»: як світові лідери реагують на дозвіл бити по території РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Єдина мова, яку розуміє Путін»: як світові лідери реагують на дозвіл бити по території РФ
Світові лідери відреагували на дозвіл бити по РФ
фото з відкритих джерел

США, Велика Британія та Франція дозволили бити своїми ракетами вглиб території Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент Литви Ґітанас Науседа першими серед світових лідерів прокоментували і підтримали рішення США дозволити використання, зокрема, далекобійних ракет ATACMS для ударів по території Росії. Інші лідери країн, а також наближені до них особи відреагували на дозвіл ударів західним озброєнням по території Росії. Зокрема Сікорський у своєму дописі наголосив, що таке рішення глави США – «єдина мова, яку розуміє Птуін».

«Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масований обстріл російськими ракетами зрозумілою Путіну мовою – зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист», – заявив польський міністр.

Сікорський додав, що «сила збентежує, слабкість провокує».

Своєю чергою, президент Литви Ґітанас Науседа назвав погодження на використання далекобійних ракет США «вирішальним моментом у боротьбі з Росією».

А от Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS. 

Варто сказати, що прем’єр-міністр Кір Стармер відкидає ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не хоче миру в Україні.

 

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Теги: міністр путін Дональд Трамп Франція обстріл Велика Британія Еммануель Макрон президент

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