Світові лідери відреагували на дозвіл бити по РФ

США, Велика Британія та Франція дозволили бити своїми ракетами вглиб території Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент Литви Ґітанас Науседа першими серед світових лідерів прокоментували і підтримали рішення США дозволити використання, зокрема, далекобійних ракет ATACMS для ударів по території Росії. Інші лідери країн, а також наближені до них особи відреагували на дозвіл ударів західним озброєнням по території Росії. Зокрема Сікорський у своєму дописі наголосив, що таке рішення глави США – «єдина мова, яку розуміє Птуін».

«Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масований обстріл російськими ракетами зрозумілою Путіну мовою – зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист», – заявив польський міністр.

Сікорський додав, що «сила збентежує, слабкість провокує».

Своєю чергою, президент Литви Ґітанас Науседа назвав погодження на використання далекобійних ракет США «вирішальним моментом у боротьбі з Росією».

А от Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.

Варто сказати, що прем’єр-міністр Кір Стармер відкидає ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не хоче миру в Україні.