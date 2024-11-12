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Джонсон назвав умову, за якої Британія, можливо, відправить війська в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Джонсон назвав умову, за якої Британія, можливо, відправить війська в Україну
Борис Джонсон заявив, що підтримка України є ключовим аспектом
фото: Adam Guz

Борис Джонсон зауважив, що «якщо Україна впаде, це призведе до ще більшої загрози біля наших кордонів»

Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо новообраний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києву. Про це сказав експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю GB News.

Борис Джонсон зауважив, що «якщо Україна впаде, це призведе до ще більшої загрози біля наших кордонів».

«Далі будуть Балтійські країни, Грузія. Ви побачите наслідки поразки України в Тихоокеанському регіоні. Ви побачите це в Південнокитайському морі», – йдеться у заяві.

Експрем'єр-міністр додав, що такий сценарій змусить Британію направити війська в Україну: «В іншому випадку наша колективна безпека буде серйозно підірвана через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і нам тоді доведеться платити, щоб відправити британські війська для захисту України».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч під час якої говорили про Україну. Як зазначає видання, політики 20 хвилин розмовляли про Україну віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників, що свідчить про політичну чутливість дискусії.

Теги: Велика Британія Україна військові війна Борис Джонсон

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