Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам

У межах угоди країни зміцнять військове співробітництво «у повітрі, на суші, у морі, космосі та кіберпросторі» і спільно розроблятимуть нову сучасну зброю

Міністри оборони Великої Британії і Німеччини підписали в Лондоні угоду, яку офіційні особи називають першим подібним оборонним пактом між двома країнами-членами НАТО, покликаним посилити європейську безпеку на тлі зростаючої російської агресії. Про це повідомляє Associated Press.

У межах нової угоди країни зміцнять військове співробітництво «у повітрі, на суші, у морі, космосі та кіберпросторі» і спільно розроблятимуть нову сучасну зброю. Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть в захисті підводних кабелів у Північному морі, а на базі у Шотландії буде розміщено німецькі протичовнові літаки для патрулювання Північної Атлантики.

Пріоритетом оборонної співпраці стане розробка далекобійної ударної зброї, радіус дії якої перевищить радіус дії британських ракет Storm Shadow. І розробка БпЛА, здатних діяти «на рівні з винищувачами».

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що необхідність для Європи зміцнювати власну безпеку, а для Великої Британії – відігравати більшу роль в НАТО, «є рушійною силою нашої першої оборонної стратегії Великої Британії в НАТО, (і) нашого перезавантаження відносин Великої Британії з Європою».

«У більш небезпечному світі союзники є нашою стратегічною силою, і ми повинні робити більше разом», – сказав Хілі.

Також очікується, що німецьке оборонне підприємство Rheinmetall відкриє завод з виробництва стволів для артилерійських гармат з британської сталі.

Офіційні особи кажуть, що цей пакт означатиме, що британські і німецькі війська будуть тісніше співпрацювати і діяти разом, гарантуючи, що «сухопутні сили на східному фланзі НАТО залишатимуться сильним стримуючим фактором і будуть готові до боротьби і перемоги в разі потреби».

«Ми не повинні сприймати безпеку в Європі як належне. Росія веде війну проти України, вона надзвичайно збільшує виробництво зброї і неодноразово здійснювала гібридні атаки на наших партнерів у Східній Європі. Підписавши Угоду у Трініті-хаусі, ми демонструємо, що союзники по НАТО усвідомили, чого вимагають ці часи, і сповнені рішучості вдосконалювати свої сили і засоби стримування і оборони», – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як повідомлялося, Велика Британія та Німеччина найближчим часом укладуть «історичну» оборонну угоду.

Раніше стало відомо, що Велика Британія офіційно долучилася до програми зі спільної розробки далекобійних ракет разом із Німеччиною, Францією, Польщею та іншими європейськими партнерами. Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що нова ініціатива спрямована на розробку крилатої ракети, яку можна запускати як з наземних установок, так і з різних платформ. Її дальність сягатиме від тисячі до двох тисяч кілометрів, що суттєво розширить бойовий потенціал країн-учасниць програми.