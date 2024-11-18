«Початок Третьої світової»: у Росії відреагували на дозвіл бити по своїй території

США, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдавати удари вглиб території РФ

У Раді Федерації РФ заявили, що зняття заборони на далекобійні удари по Росії нібито веде до початку великої світової війни. Дозвіл президента США Джо Байдена на застосування далекобійних американських ракет для ударів по території Росії викликав переполох у російських пропагандистів, які кинулися брати коментарі у речників Кремля. Першою відгукнулася прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

«Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ», – сказала Захарова.

А от перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав рішення Вашингтона «безпрецедентним кроком», на який Москва відповість «негайно».

«Це дуже великий крок до початку третьої світової війни, і американці зроблять його руками старого старця, що йде, і який ні за що вже не відповідатиме через два місяці», – заявив Джабаров.

Як пояснили російські пропагандисти, йдеться про заяву Путіна, зроблену у вересні цього року, в якій він заявив, що використання українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

Путін вважає, що застосування далекобійної зброї силами оборони України можливе лише за використання даних супутників НАТО, і що «польотні завдання» в ці системи нібито можуть вносити лише військові країн НАТО.

Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї «прямою участю країн НАТО у війні в Україні».

«Це означатиме, що США та європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то з урахуванням зміни суті цього конфлікту, ми прийматимемо відповідні рішення, враховуючи ті загрози, які нам будуть створюватися», – пригрозив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow після того, як Джо Байден дозволив бити по РФ американськими ракетами.

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США.

Пізніше Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.