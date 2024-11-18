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Син Трампа назвав «імбецилами» тих, хто дозволив Україні бити ракетами по РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Син Трампа назвав «імбецилами» тих, хто дозволив Україні бити ракетами по РФ
Син Трампа образив посадовців, які дозволили бити по РФ ракетами
фото з відкритих джерел

США, Велика Британія та Франція напередодні дозволили Україні завдавати удари по РФ своєю зброєю

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS. Відповідний допис Трамп-молодший опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

«До біса життя!!! Імбецили!» – написав він, коментуючи повідомлення газети The New York Times про те, що президент США Джо Байден зняв обмеження на застосування ракет.

Трамп-молодший також висловив думку, що американський військово-промисловий комплекс прагне розв'язати третю світову війну до інавгурації його батька, Дональда Трампа.

Видання The New York Times, посилаючись на американських чиновників, повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до завершення своєї каденції дозволив Україні використовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії.

За словами джерел, це рішення стало відповіддю на участь північнокорейських солдатів у війні. Як зазначає NYT, перші удари, ймовірно, будуть завдані в Курській області Росії.

Пізніше Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow.

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Теги: Дональд Трамп Франція Велика Британія президент соцмережі обмеження

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