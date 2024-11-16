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Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Глава МЗС України візьме участь у засіданні Радбезу ООН
Андрій Сибіга відправиться на засідання Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга полетить у Нью-Йорк, щоб взяти участь у засіданні ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада. Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, головуватиме на засіданні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Засідання, що буде проходити під темою «Підтримання миру і безпеки України», приурочене до 1000 днів з початку повномасштабної російської війни.

Засідання розпочнеться орієнтовно о 15:30 за східноамериканським часом (о 22:30 за Києвом).

У листопаді в Раді Безпеки ООН головує Велика Британія. Раніше постпред цієї країни Барбара Вудворд повідомила, що Леммі 18 листопада вестиме засідання, на якому обговорюватиметься ситуація в Україні у звʼязку з російським вторгненням.

Нагадаємо, 30 жовтня, відбулось засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Reuters заявив, що жодна держава в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй не має мати права вето, а Росію взагалі потрібно виключити з цієї організації. 

Нагадаємо, Російська Федерація, яка у липні головувала у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня.

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Теги: Нью-Йорк Радбез ООН Андрій Сибіга Сергій Кислиця президент держава Велика Британія міністр

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