Вчені досліджуватимуть методи збільшення товщини крижаного покриву

Уряд Великої Британії виділив понад $13 млн на проведення наукового експерименту в Арктиці. Він відбудеться на острові Вікторія у Канадському Арктичному архіпелазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The Times.

Під час цього експерименту група вчених під керівництвом доктора Шона Фіцджеральда з Кембриджського університету досліджуватиме методи збільшення товщини крижаного покриву. У цьому їм допоможуть спеціальні роботизовані пристрої. Вони буритимуть лід і викачуватимуть морську воду на його поверхню, щоб сприяти формуванню нового шару льоду.

Раніше в Арктиці вже проводилися схожі дослідження: з льоду змивали шар снігу, бурили отвори та закачували морську воду, що дозволило збільшити товщину льоду на 25 см. Однак, за словами Фіцджеральда, для отримання остаточних висновків необхідні масштабніші та триваліші експерименти.

У межах проєкту вчені також вивчать можливі екологічні наслідки реалізації цієї технології в контексті міжнародних кліматичних угод, зокрема Паризької угоди 2015 року, яка передбачає скорочення глобальних викидів і утримання зростання температури в межах 1,5–2°C.

За даними досліджень вчених з Ґетеборзького університету та Університету Колорадо, перший день без льоду в Арктиці може настати вже у найближчі 9-20 років, а за деякими моделями – навіть до 2027 року. Якщо експеримент виявиться успішним, вчені запропонують реалізувати проєкт у повному масштабі. За попередніми оцінками, щорічне використання 500 тис. роботів для підтримки крижаного покриву може коштувати приблизно десять мільярдів доларів.

Нагадаємо, наприкінці травня британська газета The Daily Telegraph повідомила плани Лондона розмістити на постійній основі війська в Арктиці. Російська Федерація розширює військову присутність в Арктиці та готує плацдарм для ресурсної експансії. Діяльність Кремля активізувалася на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці. Зокрема, йдеться про поклади корисних копалин і Північний морський шлях.

До слова, Російська Федерація розширює військову присутність в Арктиці та готує плацдарм для ресурсної експансії. Діяльність Кремля активізувалася на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей.