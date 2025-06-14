Прем’єр Великої Британії назвав умову для введення військ в Україну

Велика Британія не відправить війська в Україну без підтримки США

«Я завжди говорив, що захист із боку США є необхідною складовою», – наголосив Стармер

Велика Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Прем’єр-міністр країни Кір Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку Америки – ключова умова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Стармера Bloomberg.

«Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря, – ред.) з боку США є необхідною складовою», – наголосив Стармер, відповідаючи на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

«У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років», – сказав політик.

Раніше генерал США пояснив, якою має бути миротворча місія в Україні. «Має бути дуже чітка місія. Якою є мета? Ніхто не може сказати. Ми збираємось відправити 10 тисяч людей, але ще не визначили їхню місію та завдання», – наголосив Бен Годжес.

Нагадаємо, експосол України в США Олег Шамшур зазначив в інтерв’ю «Главкому», що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, тоді як важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій Трампа.

Також Китай розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні. У ЄС вважають, що залучення Китаю може вплинути на позицію Росії щодо миротворчих сил.