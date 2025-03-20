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Швеція готується до «арктичної війни» з Росією

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Швеція готується до «арктичної війни» з Росією
Швеція тренує бригаду арктичних спецпризначенців
фото: The Wall Street Journal

Арктика набуває особливого значення – зокрема, через природні ресурси

Швеція, яка лише рік тому вступила до НАТО, вже готується до протистояння з Росією – зокрема, в Арктиці. Про це пише «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Арктика набуває особливого значення і у військовому, і в економічному аспекті. Швеція припускає, що РФ може здійснити агресію заради зміцнення позицій свого Північного флоту, або намагатиметься отримати контроль над природними ресурсами, доступ до яких відкривається через глобальне потепління.

Тому Швеція готує бригаду арктичних спецпризначенців. Вони мають стати одними з перших, хто прийде на допомогу Норвегії та Фінляндії, – у разі, якщо Росія пересуне до цих країн свої лінії оборони. За спостереженнями норвезької розвідки, у лютому 2023 року кораблі та підводні човни російського Північного флоту вперше за 30 років стали виходити в море на бойове чергування з тактичною ядерною зброєю на борту. Це «представляє особливо серйозну загрозу в кількох оперативних сценаріях, у яких можуть брати участь країни НАТО», зауважували розвідники.

Раніше «Главком» повідомляв, що ексрадник з питань національної безпеки Швеції Генрік Ландергольм отримав звинувачення в недбалому поводженні із секретною інформацією. Справа стосувалася 2023 року, коли посадовець залишив секретні документи в незамкненому сейфі. За даними слідства, цим могли скористатися «іноземні держави» – зокрема, Росія.

Також стало відомо, що у лютому цього року Швеція зафіксувала у Балтійському морі розрив підводного кабелю, що з'єднував Фінляндію та Німеччину.

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Теги: Швеція Арктика росія конфлікт розвідка

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