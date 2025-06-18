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Росія знайшла спосіб, як розширити військову присутність в Арктиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія знайшла спосіб, як розширити військову присутність в Арктиці
Кремль активізувався на тлі відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці
фото: російські ЗМІ

Москва може використовувати отримані дані у регіоні для планування військових операцій та пересування флоту

Російська Федерація розширює військову присутність в Арктиці та готує плацдарм для ресурсної експансії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Черняка.

Як зазначив розвідник, діяльність Кремля активізувалася на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці. Зокрема, йдеться про поклади корисних копалин і Північний морський шлях. Росія, під виглядом «наукової діяльності», намагається закріпити в регіоні свою економічну й військово-технічну присутність. Для цього ворог використовує держпідприємство «Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут».

Формально підприємство виконує «наукові завдання», однак насправді є ланкою «ресурсно-військового проєкту». Серед цілей – проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ, аналіз льодової ситуації в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів, моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону.

Черняка наголошує, наукові експедиції інституту вивчають температуру води, силу течій, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Проте ці дані мають подвійне призначення і можуть бути використані як для цивільних цілей, так і для планування військових операцій та пересування флоту. Паралельно з діяльністю інституту Росія розвиває інфраструктуру в Арктиці: встановлює системи супутникового зв’язку та інше комунікаційне обладнання, яке можна використовувати для координації Північного флоту й забезпечення дій безпілотних систем.

«Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проєкції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота й надалі недооцінюватиме ці процеси, Північ може стати наступною зоною напруження», – каже він.

Нагадаємо, Швеція, яка лише рік тому вступила до НАТО, вже готується до протистояння з Росією – зокрема, в Арктиці. Країна готує бригаду арктичних спецпризначенців. Вони мають стати одними з перших, хто прийде на допомогу Норвегії та Фінляндії, – у разі, якщо Росія пересуне до цих країн свої лінії оборони.

Раніше Bloomberg писав, що США та Росія обговорюють Арктику як можливий напрям для економічного співробітництва, включаючи спільний видобуток природних ресурсів та розвиток торгових маршрутів. Тому Китай може переглянути свою присутність в Арктиці через можливу співпрацю Росії та США в цьому регіоні.

До слова, Російська Федерація формує лояльну до кремля африканську еліту. Держава-агресор нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

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Теги: Арктика росія ГУР розвідка

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