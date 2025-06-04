Удар по Харкову, Південна Корея обрала президента: головне за ніч

Росіяни завдали безпілотниками 10 ударів по Харкову

У ніч проти 4 червня Росія атакувала Харків дронами та ракетами, у Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, у Рильську на Курщині прогриміли вибухи, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

У ніч проти 4 червня Росія атакувала Харків дронами та ракетами. Удар прийшовся по Новобаварському району. Відомо про влучання у цивільне підприємство, безпілотники впали біля багатоповерхових будинків, а також в районі приватного сектора.

Також повідомляється про одного постраждалого, якому надається медична допомога. Внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах, там також палає приватний будинок.

Кореспондент «Суспільного» зазначив, що у промисловій зоні горять склади, де зберігалися автомобільні покришки, через це над північно-західною частиною міста стоїть густий чорний дим.

Росіяни завдали безпілотниками 10 ударів по Харкову, зокрема, по Новобаварському району. Ще один БпЛА не розірвався – з ним працюватимуть вибухотехніки

Для ударів по Харкову Росія використала дев'ять «шахедів» та дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі.

Вибори у Південній Кореї

У Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, призначені після імпічменту та усунення з посади президента Юн Сок Йоля. З попереднім підрахунком 99,79% голосів, перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон, отримавши 49,39% голосів.

Його головний суперник консерватор з Партії сили народу Кім Мун Су набрав 41,19% і визнав поразку ще до завершення підрахунку голосів. Він сказав, що «скромно приймає вибір народу».

Своєю чергою новообраний президент Лі Чже Мьон заявив, що зробить усе, щоб полегшити труднощі людей.

«З моменту підтвердження моєї перемоги я присвятжу всі свої зусилля відродженню економіки та відновленню засобів до існування людей. «Я виконуватиму місію з відновлення демократії, забезпечення поваги до народу як суверена в демократичній республіці та побудови суспільства, де ми живемо разом у співпраці», – сказав він.

Вибухи на Курщині

У ніч проти 4 червня у Рильську на Курщині прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою дронів. Близько 23:30 у регіоні пролунали перші вибухи. У Рильську люди почули сильний гуркіт та побачили спалахи у небі.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки дронів на одному з підприємств зайнялась пожежа. Також на відео, що поширили російські пабліки, показано, як унаслідок пожежі відбулась повторна детонація вибухових речовин на підприємстві.

Наразі Оперативний штаб Курської області та тамтешня влада не повідомляли про руйнування і постраждалих. До слова, на вибухи поскаржились й в тимчасово окупованому Криму. Тривога поширилась на весь півострів.

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній. Нові тарифи поширюються на похідні сталеві та алюмінієві вироби.

Зазначається, що сталь та алюміній з Великої Британії продовжуватимуть оподатковуватися за ставкою 25% через рамкову торговельну угоду, хоча ці ставки можуть бути скориговані з 9 липня, якщо уряд США вирішить, що Велика Британія не дотримується рамкових умов.

У своїй прокламації Трамп заявив, що вищі тарифи гарантуватимуть, що імпортована сталь та алюміній «не загрожуватимуть національній безпеці», оскільки імпортні мита запроваджуються з міркувань безпеки.

«На мою думку, підвищені тарифи ефективніше протидіятимуть іноземним країнам, які продовжують позбуватися надлишків дешевої сталі та алюмінію у Сполучених Штатах», – сказав Трамп.