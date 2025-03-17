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Зближення Росії та США змінило плани Китаю щодо Арктики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зближення Росії та США змінило плани Китаю щодо Арктики
Потепління американсько-російських відносин можезвести нанівець арктичні амбіції Китаю
фото із відкритих джерел

Китай вже передумав бути «полярною державою» – SCMP

Китай може переглянути свою присутність в Арктиці через можливу співпрацю Росії та США в цьому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

«Пекін покладався на Москву щодо доступу до крайньої півночі, але зараз відбувається геополітична перебудова, яка може призвести до заморозки цього плану», – зазначають журналісти. 

Очікується, що Китай переосмислить свою політику щодо Арктики – включаючи прагнення стати великою полярною державою до 2030 року – на тлі дедалі більшої уваги з боку країн далекої півночі та можливої ​​угоди США та Росії про співпрацю в регіоні, вважають експерти та інсайдери.

Зазначається, що через геополітику інтерес Пекіна до арктичних ресурсів знизився. «КНР перегляне свою політику в Арктиці, зокрема прагнення стати великою полярною державою до 2030 року», – розповіли співрозмовники видання.

Вони вважають, що «потепління відносин» між Москвою та Вашингтоном може заморозити арктичні амбіції Китаю. Пекін розраховував на Росію у питанні доступу до Крайньої Півночі, але тепер усе може змінитися.

Раніше Bloomberg писав, що США та Росія обговорюють Арктику як можливий напрям для економічного співробітництва, включаючи спільний видобуток природних ресурсів та розвиток торгових маршрутів. Ведуться конфіденційні переговори на ранній стадії.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також вважає, що Російська Федерація потрібна президенту США Дональду Трампу як територія та ресурсна база, оскільки вона контролює ключові ресурси й інфраструктуру Арктики. Водночас, за словами Коваленка, Китай і Росія мають різні цілі в Арктиці. Китай прагне доступу до Північного морського шляху й ресурсів через «Полярний шовковий шлях», тоді як Росія хоче зберегти контроль над регіоном.

Нагадаємо, США ретельно спостерігають за співпрацею між Росією та Китаєм в Арктиці і вважають недавню військову активність обох країн у цьому регіоні «тривожним сигналом». 

Теги: росія Китай переговори Арктика економіка США політика

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