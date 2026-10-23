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Експорт зброї з України. Виробники назвали головну перешкоду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Експорт зброї з України. Виробники назвали головну перешкоду
Заступник голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Висоцький попередив про ризик втрати мільйонних контрактів на експорт української зброї
фото: National Association of Ukrainian Defense Industries/Facebook

Українські компанії готові підписати контракти на десятки мільйонів доларів, однак через одну з умов експорту можуть втратити іноземних замовників уже до кінця року

Українські виробники озброєння готові укласти експортні контракти на десятки мільйонів доларів, проте попереджають про ризик втрати іноземних замовників. Однією з головних перешкод представники оборонної галузі називають 20-відсотковий адміністративний збір, який може зробити українську продукцію неконкурентоспроможною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (Naudi) Сергія Висоцького під час Експортного форуму.

За словами Висоцького, після повідомлень про можливе відкриття експорту українського озброєння іноземні партнери активізували переговори з вітчизняними компаніями. Частина контрактів уже підготовлена до підписання, а окремі угоди на десятки мільйонів доларів можна буде укласти буквально за три дні після отримання дозволу на постачання.

Водночас представник Naudi наголосив, що іноземні замовники не готові чекати необмежений час. Якщо до кінця 2026 року українські підприємства не зможуть підписати контракти та розпочати постачання, вони ризикують втратити попередні домовленості.

За оцінкою Висоцького, повернення до переговорів із потенційними покупцями та відновлення позицій на втрачених ринках у такому разі може потребувати від шести місяців до року.

Одним із проблемних питань залишається адміністративний збір у розмірі 20% та механізм його сплати. На думку заступника голови Naudi, додаткове фінансове навантаження може суттєво вплинути на кінцеву вартість українського озброєння.

Висоцький попередив, що збільшення ціни на 20% здатне зробити продукцію українських підприємств неконкурентоспроможною порівняно з іноземними аналогами. У такому разі виробники можуть залишитися без замовлень, а державний бюджет – без очікуваних надходжень від експорту.

Представник оборонної промисловості також запропонував розділити підходи до експорту конвенційного озброєння та високотехнологічної продукції, зокрема безпілотних систем.

За його словами, унікальні українські розробки можна пропонувати іноземним покупцям за вищою ціною. Натомість виробники традиційного озброєння змушені конкурувати з постачальниками аналогічної продукції, тому додатковий 20-відсотковий збір може призвести до втрати контрактів.

Висоцький повідомив, що Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони вже напрацювали пропозиції стосовно відкриття експорту українського озброєння.

Тепер виробники очікують, що під час розгляду цього питання на засіданні Ставки верховного головнокомандувача врахують їхні економічні розрахунки та переглянуть умови сплати адміністративного збору.

На думку представника Naudi, зміна відповідних умов дозволить українським підприємствам реалізувати підготовлені домовленості з іноземними замовниками та забезпечити надходження до державного бюджету від продажу озброєння за кордон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пентагон замовив в української компанії F-Drones ще 1320 ударних FPV-дронів F10 у межах програми Drone Dominance. Виробник має виконати замовлення до кінця листопада 2026 року, однак для цього розраховує своєчасно отримати дозвіл на експорт. У компанії наголосили, що виробничі потужності дозволяють виконувати іноземні контракти без скорочення постачань для українських військових.

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Теги: зброя експорт Україна

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