Ракет Patriot не буде: США не включили їх до пакета допомоги Україні

З передбаченого фінансування вже погоджено близько 307 млн доларів

Вашингтон планує до кінця вересня оформити майже всю вже схвалену суму допомоги

Сполучені Штати не включили ракети-перехоплювачі для систем Patriot до пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів, попри звернення Києва. Водночас Вашингтон розраховує до кінця вересня оформити майже всю передбачену суму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, з передбаченого фінансування вже погоджено близько 307 млн доларів. Ще приблизно 93 млн адміністрація президента США Дональда Трампа планує оформити до завершення поточного фінансового року, який у Сполучених Штатах спливає наприкінці вересня.

Йдеться про кошти, які раніше вже затвердив Конгрес, а не про новий пакет підтримки. Якщо адміністрація оформить решту суми до 30 вересня, кошти не згорять.

До запланованих закупівель увійдуть озброєння та техніка для українських військових, зокрема наступальні засоби й запчастини для бронетехніки. Перші поставки за цим пакетом уже розпочалися цього місяця. Водночас ракети-перехоплювачі для Patriot до цього фінансування не включили, хоча Київ звертався до Вашингтона з проханням надати такі боєприпаси.

Чому перехоплювачі для Patriot критично важливі

Україна має гостру потребу саме в боєприпасах для американських систем ППО. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що Patriot залишається одним із ключових засобів захисту від російської балістики, і обговорював із партнерами додаткові поставки.

Втім, відсутність цих боєприпасів саме в пакеті на 400 млн доларів не означає, що Україна взагалі не отримає їх від США чи інших партнерів. Напередодні Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакета ракет для американських систем ППО.

Окремо Вашингтон і Київ обговорюють можливість виробництва ракет для Patriot безпосередньо в Україні – американська сторона поки не ухвалила остаточного рішення щодо відповідної ліцензії.

Частина озброєння надійде лише через кілька років

Оформлення коштів до кінця вересня не означає, що замовлену техніку доставлять Україні найближчими місяцями. Частина продукції потребує тривалого циклу виробництва, тому постачання може розтягнутися на роки.

За даними Reuters, остаточна поставка частини допомоги за цією програмою може тривати аж до 2029 року. Раніше агентство писало, що Пентагон планував завершити використання всієї суми саме в межах фінансового 2029 року.

У липні Reuters також повідомляв, що американське міністерство оборони поінформувало Конгрес про графік витрачання коштів: 200 млн доларів передбачено на зброю, боєприпаси та вибухові речовини, 99,9 млн – на транспортні засоби, запчастини й обладнання, ще 100 млн – на послуги, зокрема доставку оборонної продукції до України.

Отже, нинішнє оформлення стосується конкретної суми, яку раніше вже ухвалив американський Конгрес. Паралельно Україна продовжує домагатися додаткових боєприпасів для Patriot на тлі регулярних російських ракетних і дронових ударів.

Нагадаємо, ще в липні «Главком» писав, що адміністрація Трампа планувала розтягнути використання 400 млн доларів допомоги Україні до 2029 року — тобто вже після завершення другого президентського терміну самого Трампа.