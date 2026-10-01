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Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу
Біометановий завод
фото: Верховна Рада України

Технічно доступний потенціал виробництва біогазу з відходів тваринництва оцінюється у 1,3 млрд кубометрів на рік

Відходи українських тваринницьких підприємств можуть стати сировиною для виробництва значних обсягів електроенергії, тепла та біометану. Для освоєння наявного потенціалу країні знадобилося б близько 3 тис. біогазових установок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження аналітичної команди YC.Market.

Біогаз виробляють шляхом анаеробного зброджування органічної сировини. Мікроорганізми розкладають її без доступу кисню в герметичних резервуарах, унаслідок чого утворюється газ із вмістом метану. Його можна використовувати для виробництва електричної та теплової енергії, а після очищення до біометану – як замінник природного газу.

За наведеними у дослідженні розрахунками, одна тонна біоресурсів залежно від виду та енергомісткості сировини може забезпечити виробництво від 25 до 500 кубометрів біогазу. Під час його спалювання можна отримати приблизно 50–1000 кВт·год теплової та електричної енергії.

Крім того, після переробки тонни сировини може залишатися до 0,9 т стабілізованої органіки, яку можна використовувати як біодобриво.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства за 2026 рік, загальний потенціал виробництва біогазу та біометану в Україні з усіх видів відходів і залишків становить близько 11,6 млрд кубометрів у газовому еквіваленті на рік.

Окремо аналітики оцінили можливості використання саме відходів тваринництва. Теоретичний потенціал цього сегмента становить близько 1,8 млрд кубометрів біогазу на рік, що еквівалентно приблизно 1,4 млн т умовного палива.

Технічно доступний потенціал оцінюється приблизно у 1,3 млрд кубометрів на рік. Таким чином, доступними для практичного використання є близько 72,2% від загального теоретичного ресурсу. Для його освоєння, за наведеними розрахунками, Україні необхідно близько 3 тис. біогазових установок.

Однією з особливостей тваринництва як джерела сировини є безперервність виробничого циклу. Відходи утворюються протягом усього року, що дозволяє забезпечувати біогазові установки сировиною незалежно від сезону.

Для виробництва можуть використовуватися органічні добрива, рослинні та агропромислові відходи, відходи забою тварин і комунальні біовідходи.

Аналітики також дослідили географічне розташування підприємств, які потенційно можуть забезпечувати біогазові комплекси сировиною. Для аналізу використовувався зріз YC.Market, сформований наприкінці 2025 року. До вибірки потрапили економічно активні підприємства тваринницького напряму з виручкою понад 1 млн грн. Фінансові показники компаній аналізувалися за 2024 рік.

Найбільшу кількість таких підприємств зафіксовано на Львівщині – 142 компанії. Київщина разом із Києвом налічує 114 підприємств: 83 розташовані в області та ще 31 – у столиці.

Серед лідерів також Черкаська область, де працюють 66 профільних компаній, і Полтавська область із 55 підприємствами. Аналітики віднесли ці території до регіонів із найвищою концентрацією потенційної сировинної бази для виробництва біогазу.

Високий рівень концентрації також мають:

  • Вінницька область із 43 підприємствами;
  • Волинська та Житомирська – по 42;
  •  Чернігівська – 40;
  • Тернопільська – 38;
  • Хмельницька – 37;
  • Дніпропетровська – 36.

Біогазові установки можуть одночасно вирішувати кілька завдань для аграрних підприємств. Йдеться про виробництво власної електричної та теплової енергії, переробку органічних відходів і отримання дигестату, який можна використовувати як біодобриво.

Водночас значна частина наявного потенціалу в Україні досі не використовується. Серед основних перешкод аналітики називають високі початкові інвестиції у будівництво комплексів, недостатню обізнаність агровиробників щодо економічних можливостей переробки відходів, складнощі з підключенням до мереж та регуляторні проблеми.

У лютому 2026 року Держенергоефективності запустило Реєстр біометану – державну цифрову систему обліку, верифікації та підтвердження походження відновлюваного газу.

Програма розвитку виробництва біометану до 2035 року передбачає, що протягом 2026-2027 років Україна має забезпечити доступ до Бази даних ЄС для відновлюваних видів палива. Також передбачено роботу над взаємним визнанням гарантій походження біометану між Україною та Євросоюзом.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у 2025–2030 роках сукупне світове виробництво біогазу та біометану має зрости на 22%. Одним із найбільших виробників залишається Німеччина, частка якої оцінюється приблизно у 18-20% світового виробництва. Значні обсяги також припадають на Китай, США, Індію, Францію та Велику Британію.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану в Україні до 2035 року. Очікується, що реалізація програми дозволить збільшити виробництво біометану до 2,1 млрд кубометрів на рік. На першому етапі передбачалося запустити вісім біометанових заводів.

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Теги: біометан Україна

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