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Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»
Пєсков зробив цинічну заяву про переговори з Україною
фото: росЗМІ

 Речник Путіна цинічно заявив, що Кремль не почув від Зеленського відмови від візиту

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про можливий політ до Москви «на ракеті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Представник Кремля цинічно заявив, що російська сторона нібито не чула відмови Зеленського від участі у переговорах у Москві. «Зеленський не відмовлявся від приїзду до Москви, я, принаймні, цього не чув», – сказав Пєсков під час брифінгу.

Він також зазначив, що Зеленський зараз робить багато заяв під час заходів на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, напередодні на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку російські пропагандисти кілька разів запитали Володимира Зеленського, коли він збирається приїхати до Москви. Президент відповів: «На ракеті, бл**ь».

Питання прозвучало на тлі попередніх заяв Кремля про можливу зустріч Зеленського з Володимиром Путіним. Російська сторона неодноразово називала Москву місцем таких переговорів і відкидала альтернативні майданчики.

Ннаприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф запропонував організувати тристоронній саміт за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. За даними Axios, цю ідею він озвучив під час візиту до Москви. Україна раніше підтримувала проведення такої зустрічі, натомість Росія цю ідею відхиляла. Згодом Пєсков заявив, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна нібито може відбутися лише для фіксації вже напрацьованих підсумкових домовленостей.

Раніше Кремль неодноразово пропонував Володимиру Зеленському зустрітися з Путіним саме в Москві. Українська сторона відкидала російську столицю як можливе місце переговорів. Зеленський також заявляв, що зустріч має відбутися в нейтральній Європі, та називав серед прийнятних варіантів Швейцарію, Австрію і Туреччину. Водночас глава держави запрошував Путіна приїхати до Києва, якщо той справді готовий до особистої зустрічі.

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна Москва переговори Дмитро Пєсков

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