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Україна вперше дозволила експорт бойових дронів для армії США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна вперше дозволила експорт бойових дронів для армії США
Київ і Вашингтон також готують ширшу угоду про спільне виробництво дронів
фото ілюстративне

Дрон F10 переміг у відборі та отримав контракт на дві тисячі одиниць

Державна служба експортного контролю України 1 липня видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones для потреб Збройних сил США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «DeepState».

Документ видано на підставі рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МКВТС). За інформацією виробника, це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем для потреб американських військових. Водночас держава вперше надала дозвіл саме на експорт готових безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, а не окремих технологій чи комплектуючих.

Рішення відкриває можливість виконати контрактні зобов'язання в межах програми Міністерства оборони США Drone Dominance.

Шлях F10 до контракту з Пентагоном

  • у лютому американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Gauntlet I на військовій базі Форт-Беннінг у штаті Джорджія;
  • дрон F10 посів шосте місце серед 25 учасників і увійшов до одинадцяти переможців відбору;
  • виробник отримав контракт на постачання 2 тис. безпілотників для Міністерства оборони США;
  • компанію також відібрано до наступного етапу програми.

Що каже компанія

«Експорт – це інструмент масштабування виробництва, залучення інвестицій, розвитку технологій, підвищення стандартів якості та посилення міжнародної кооперації», – заявив генеральний директор F-Drones Стас Хутір в коментарі «Інтерфакс-Україна». За його словами, це не означає скорочення постачань на фронт – навпаки, сильніша оборонна індустрія означає сильнішу армію, а експорт сьогодні формує спроможності українського війська завтра.

Оборонний експорт у процесі спрощення

Рішення ухвалили ще до набрання чинності новими рішеннями Кабінету міністрів України щодо спрощення експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану. Наразі Київ і Вашингтон також готують ширшу угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає доступ українських військових технологій на американський ринок.

Українські виробники й раніше поступово виходили на американський ринок – у 2025 році компоненти для FPV-дронів українського виробництва почали постачати в Північну Америку. Проте дозвіл на експорт саме готових бойових комплексів F10 – перший подібний крок на державному рівні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переходить до керованого експорту зброї, і анонсував запуск трьох експортних платформ – зі США, європейськими партнерами та іншими країнами світу.

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Теги: державна служба фронт безпілотник Вашингтон президент Україна Володимир Зеленський держава ринок експорт зброя дрон

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