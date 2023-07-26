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Ердоган похвалився, як його країна заробляє на експорті зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган похвалився, як його країна заробляє на експорті зброї
Туреччина вдало торгує озброєнням із іншими країнами
фото з відкритих джерел

Очільник Туреччини має намір збільшити експорт продукції оборонпрому до $6 млрд у цьому році

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про досягнення рекордного обсягу експорту у сфері оборонпрому – $2,3 млрд у перші шість місяців поточного року. Про це він заявив у відеозверненні до учасників церемонії відкриття 16-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2023 у Стамбулі, пише агенція Anadolu.

За словами турецького лідера, Туреччина має амбітну мету експорту зброї – досягти $6 млрд до кінця року.

Ердоган підкреслив, що Туреччина надає великого значення розвитку оборонної промисловості, незважаючи на численні перешкоди, а також приховані та відкриті ембарго. За його словами, Туреччина вже пожинає плоди зусиль, вкладених у розвиток вітчизняних технологій.

Країна сьогодні здатна задовольнити майже всі свої потреби у наземних, повітряних та морських транспортних засобах за рахунок вітчизняного потенціалу, сказав Ердоган.

Президент нагадав, що Туреччина входить до трійки провідних країн світу у виробництві БПЛА, зокрема і ударних.

«Крім того, ми входимо до десятки країн, які виробляють власні військові кораблі, є важливим експортером у цій галузі. Ми передали на озброєння ВМС країни корабель TCG Anadolu – перший у світі авіаносець, на палубі якого розміщуються ударні БПЛА», – сказав він.

Ердоган нагадав, що Туреччина також продовжує виробництво ударних безпілотників, черговим із яких стане БПЛА Kızılelma. Туреччина також успішно реалізувала проект виробництва бойового літака п'ятого покоління KAAN, сказав він.

«Наразі Туреччина реалізує 850 різних проектів, які залишать свій слід у сфері оборонної промисловості. Минулого року обсяг експорту турецького оборонпрому сягнув $4,4 млрд. У перші шість місяців поточного року ми досягли рекордного обсягу експорту $2,3 млрд. Метою є досягти обсягу експорту у $6 млрд до кінця року», – сказав він.

Нагадаємо, Туреччина розробила першу у світі «розумну» міну великої дальності. На Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF) у Стамбулі Туреччина презентує підводну міну повітряного базування UCA.

Мета цього турецького проекту – перетворити бомби загального призначення MK-84 на наступальні морські міни. Для цього творці озброєння інтегрували комплект крилатого наведення Gokce, інтелектуальну начинку для виявлення цілей та мінно-пусковий пристрій.

Завдяки використанню Gokce авіабомби матимуть підвищену дальність та точність удару. Аеродинамічні характеристики UCA дозволять літакам та БПЛА віддалено встановлювати міни на виходах з військово-морських баз супротивника та на транзитних шляхах, не ризикуючи потрапити під вогонь.

Турецькі ЗМІ пишуть, що UCA стане першою в світі «розумною» підводною міною великого радіусу дії. Міну будуть нести повітряні платформи, що знаходяться на озброєнні Туреччини, які можуть запускати авіабомби MK-84 GP – це винищувачі F-16, F-4 і бойові дрони Akinci і Aksungur.

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Теги: озброєння авіаносець військові путін експорт Туреччина

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