Скільки окупованих територій України ЗСУ вже звільнили: оцінка ISW

Експерти використовують різні методи для визначення ступеня контролю над територією

Українські військові змогли відновити контроль над приблизно 53% території, яку захопили російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, українські військові успішно звільнили близько 50% території, яку російські війська окупували. Ця оцінка майже повністю збігається з аналітичною оцінкою експертів ISW щодо контролю над місцевістю.

Експерти використовують різні методи для визначення ступеня контролю над територією, що може давати різні результати залежно від картографічних проєкцій та інших факторів.

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За оцінкою ISW, використовуючи проєкцію Меркатора, українські сили змогли звільнити приблизно 53% території, яку російські війська захопили з лютого 2022 року. Однак експерти наголошують, що оцінки можуть різнитися в залежності від використаних джерел даних, методів виміру та прогнозів. Також важливо враховувати можливі неточності та помилкові заяви сторін щодо територіальних змін, що можуть вплинути на підрахунки.

Ключові висновки

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