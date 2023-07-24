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Скільки окупованих територій України ЗСУ вже звільнили: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки окупованих територій України ЗСУ вже звільнили: оцінка ISW
Українські сили змогли звільнити приблизно 53% території, яку російські війська захопили з лютого 2022 року
фото з відкритих джерел

Експерти використовують різні методи для визначення ступеня контролю над територією

Українські військові змогли відновити контроль над приблизно 53% території, яку захопили російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, українські військові успішно звільнили близько 50% території, яку російські війська окупували. Ця оцінка майже повністю збігається з аналітичною оцінкою експертів ISW щодо контролю над місцевістю.

Експерти використовують різні методи для визначення ступеня контролю над територією, що може давати різні результати залежно від картографічних проєкцій та інших факторів.

За оцінкою ISW, використовуючи проєкцію Меркатора, українські сили змогли звільнити приблизно 53% території, яку російські війська захопили з лютого 2022 року. Однак експерти наголошують, що оцінки можуть різнитися в залежності від використаних джерел даних, методів виміру та прогнозів. Також важливо враховувати можливі неточності та помилкові заяви сторін щодо територіальних змін, що можуть вплинути на підрахунки.

Ключові висновки

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і 23 липня просунулися вперед.
  • Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли значних тактичних успіхів.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна та в районі Бахмута і, як повідомляється, досягли успіхів поблизу Бахмута.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька, але не просувалися.
  • Українські війська продовжували наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей та на заході Запорізької області та просувалися вперед.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей.
  • Міністерство оборони (МО) Росії продовжує вербувати полонених для воювання в Україні.
  • Російська окупаційна влада завозить іноземних громадян на окуповану Україну, щоб штучно змінити демографію.

Раніше повідомлялося, що завдяки успішній кампанії Збройних Сил України щодо «перехоплення» російських військових об'єктів у тилу успішно знижує можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів

До слова, в окупаційних військах на Луганщині спостерігається низький рівень морально-психологічного стану загарбників

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Теги: ЗСУ Генштаб військові контрнаступ

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