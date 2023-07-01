«Стріляємо в екстрених випадках». Окупант поскаржився на нестачу озброєння (перехоплення)

За словами росіянина, у них залишилася мало боєприпасів

Російські військові бояться контрнаступу Збройних Сил України та скаржаться на нестачу озброєння і боєприпасів. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За словами росіянина, у них залишилася мало боєприпасів, і вони використовують їх лише у крайніх випадках. Крім того, останнім часом збільшилася інтенсивність обстрілів з боку ЗСУ.

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«Боєприпасів у нас дві машини залишилося, 2 бк і все, голяка. Чисто в екстрених випадках стріляємо. Ось чвкшники їздять на машині обмінюються у танкістів на всяку фігою», – розповів окупант.

Нагадаємо, українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку.