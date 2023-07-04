Маляр показала диво-зброю, на яку полюють росіяни (відео)

Поява американських Himars в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових

Заступниця міністра оборони оригінально привітала американців з Днем Незалежності

Заступниця міністра оборони привітала американців з Днем Незалежності. Вона подякувала народу Америки за незмінну підтримку України, яка допомагає виборювати свободу українців, знищувати ворога та захищати спільні цінності.

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За словами Маляр однією з найпотужніших проявів підтримки є реактивна система залпового вогню американського виробництва Himars. Відео з її роботою Маляр опублікувала у Facebook.

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«Поява американських «Хаймарсів» в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали», ‒ сказала Маляр.

Заступниця міністра нагадала, як ЗСУ знищують окупантів ударами Himars.

«Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян. Знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок», – додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із Днем незалежності та наголосив, що для України честь мати таких союзників.

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До слова, українські військові вперше показали на пілонах літаків Повітряних сил ЗСУ американські «крилаті» авіабомби JDAM-ER, оснащені модулем планування та корекції.