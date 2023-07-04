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Маляр показала диво-зброю, на яку полюють росіяни (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Маляр показала диво-зброю, на яку полюють росіяни (відео)
Поява американських Himars в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових
фото з відкритих джерел

Заступниця міністра оборони оригінально привітала американців з Днем Незалежності

Заступниця міністра оборони привітала американців з Днем Незалежності. Вона подякувала народу Америки за незмінну підтримку України, яка допомагає виборювати свободу українців, знищувати ворога та захищати спільні цінності.

За словами Маляр однією з найпотужніших проявів підтримки є реактивна система залпового вогню американського виробництва Himars. Відео з її роботою Маляр опублікувала у Facebook.

«Поява американських «Хаймарсів» в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали», ‒ сказала Маляр.

Заступниця міністра нагадала, як ЗСУ знищують окупантів ударами Himars.

«Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян. Знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок», – додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із Днем незалежності та наголосив, що для України честь мати таких союзників.

До слова, українські військові вперше показали на пілонах літаків Повітряних сил ЗСУ американські «крилаті» авіабомби JDAM-ER, оснащені модулем планування та корекції.

Теги: озброєння Міноборони ЗСУ США військова техніка

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