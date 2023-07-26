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Кремль підтвердив, що Путін полетить на зустріч до Ердогана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль підтвердив, що Путін полетить на зустріч до Ердогана
Ердоган хоче зустрітись із Путіним на території Туреччини
фото: Getty Images

Однак про терміни Москва та Анкара поки не домовлялися

Візит диктатора Володимира Путіна до Туреччини є в планах і російської, і турецької сторін, але строки поки що не погоджені. Про це заявив журналістам помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. Його слова цитує турецька агенція Anadolu.

«Було згадано серпень, згадувалися й інші варіанти, але ми конкретно до цієї роботи ще не приступили. Хоча ми маємо на увазі, що наш президент обіцяв Ердогану приїхати до Туреччини. Обіцянка була дана відразу після перемоги президента Туреччини на останніх виборах», – зазначив Ушаков.

Відповідаючи на запитання, чи є тема зернової угоди на порядку денному в контактах між двома лідерами, Ушаков сказав: «Те, що в ході візиту або в ході майбутніх контактів по телефону – вони часто спілкуються по телефону – будуть порушені питання  зернової угоди, то, це мені здається, це цілком природно».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду, і Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року.

«Ви знаєте, ми докладаємо всіх зусиль, щоб конфлікт між Росією та Україною не був настільки драматичним. Чорноморська ініціатива вже увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Завдяки ініціативі на світові ринки було відвантажено понад 33 млн тонн зернової продукції»,  – заявив журналістам турецький лідер. 

«Багатьом країнам з низьким рівнем доходу вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу. Останніми днями ми активізували наші дипломатичні зусилля. Я хотів би подякувати всім сторонам, які сприяли реалізації цієї ініціативи», –  заявив президент Туреччини.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди.

Зазначається, що розмова відбулася на прохання Зеленського, і обидва лідери детально обговорили продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор.

Президент Туреччини висловив підтримку миру в Україні і зазначив, що Анкара докладає інтенсивних зусиль для досягнення миру в Україні. Зеленський зазначив, що скоординував з Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. 

У свою чергу, президент України запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Одним із варіантів  був  запуск маршруту через територіальні води Румунії та Болгарії. Також союзникам пропонували організувати військовий патруль «зернового коридору».

Росія вийшла з чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього Міноборони РФ заявило, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і  завдало  масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві. 

Читайте також: ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство

 

Теги: Реджеп Таїп Ердоган експорт путін зерно Анкара Володимир Зеленський Москва

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