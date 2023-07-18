У Білорусі заарештовано журналіста «Радіо Свобода»

Журналіста кілька разів затримували під час висвітлення акцій протесту, проте він залишився в Білорусі, попри репресії з боку влади.

Влада Білорусі взяла під варту відомого журналіста Ігара Карнея, який співпрацював з «Радіо Свобода». Про це повідомляє Associated Press.

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Білоруська асоціація журналістів повідомила, що 55-річного Ігара Карнея заарештували в Мінську у понеділок. За словами доньки Карнея Поліни, у квартирі журналіста провели обшук, поліція вилучила телефони та комп’ютери.

Жодних пояснень з боку білоруської влади щодо арешту співробітника «Радіо Свобода» надано не було. Карней працював із білоруською та російською службами «Радіо Свобода» починаючи з 2000 року, проте останніми роками не користувався своїм ім’ям, йдеться у повідомленні.

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Журналіста кілька разів затримували під час висвітлення акцій протесту, проте він залишився в Білорусі, попри репресії з боку влади.

У Білорусі «Радіо Свобода» визнане екстремістським ЗМІ, а робота з ним чи поширення його контенту карається позбавленням волі терміном до семи років. За даними білоруської правозахисної організації «Вясна», Карнея помістили в СІЗО у комплексі позбавлення волі Акрестіна у Мінську, сумно відомому суворими умовами та тортурами в’язнів.

В організації кажуть, що доступу до журналіста не мають ні адвокати, ні родина. Загалом у Білорусі наразі за ґратами перебувають 36 журналістів, зазначає AP.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі у власній квартирі було заарештовано головного редактора відомого видання Ej.by Сергія Сацука.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві. П