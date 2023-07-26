Туреччина розробила першу у світі «розумну» міну великої дальності (фото)
UCA буде недосяжною для мало- і середньовисотних систем ППО
На Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF) у Стамбулі Туреччина презентує «розумну» підводну міну повітряного базування UCA. Про це пише агенція Anadolu.
Мета цього турецького проекту – перетворити бомби загального призначення MK-84 на наступальні морські міни. Для цього творці озброєння інтегрували комплект крилатого наведення Gokce, інтелектуальну начинку для виявлення цілей та мінно-пусковий пристрій.
Завдяки використанню Gokce авіабомби матимуть підвищену дальність та точність удару. Аеродинамічні характеристики UCA дозволять літакам та БПЛА віддалено встановлювати міни на виходах з військово-морських баз супротивника та на транзитних шляхах, не ризикуючи потрапити під вогонь.
У чому особливість?
Турецькі ЗМІ пишуть, що UCA стане першою в світі «розумною» підводною міною великого радіусу дії. Міну будуть нести повітряні платформи, що знаходяться на озброєнні Туреччини, які можуть запускати авіабомби MK-84 GP – це винищувачі F-16, F-4 і бойові дрони Akinci і Aksungur.
Як уточнює Anadolu, UCA будуть скидатися з великих висот, на великих швидкостях, що робить їх недосяжними для мало- і середньовисотних систем ППО.
Крім того, завдяки великій дальності «розумні» міни дозволять підібратися до точки постановки мін планерним польотом. Радари не зможуть виявити міну завдяки її поглинанню. Вона зможе розташуватися на морському дні, де чекатиме на ціль.
Турецькі розробники кажуть, що UCA – це ефективний керований стратегічний боєприпас. Він розроблявся з урахуванням досвіду та технологічних рішень, отриманих у процесах розробки розумної підводної міни Malaman.
Міна обмежує рух кораблів та підводних човнів супротивника за рахунок виявлення та класифікації цілей по акустичних, магнітних та барометричних слідах. Очікується, що боєприпаси пройдуть випробування вже цього року.
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