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Довіра до Путіна рекордно впала в усьому світі: результати опитування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Довіра до Путіна рекордно впала в усьому світі: результати опитування
Володимир Путін
фото з відкритих джерел

У середньому 82% респондентів мало або зовсім не впевнені в тому, що Путін вчиняє правильно

Більшість жителів 24 країн на різних континентах негативно ставиться до російського диктатора Володимира Путіна. Різке падіння довіри до нього спричинене розв’язанням агресивної війни проти України. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Pew Research.

У середньому 82% респондентів мало або зовсім не впевнені в тому, що Путін «чинить правильно щодо світових справ». Серед 24 країн виявилися лише дві, де більшість опитаних довіряють диктатору – це Індія (59%) та Індонезія (43%).

Водночас частка тих, хто негативно ставиться до Путіна в Індії, так само, як і в інших країнах, підскочила після того, як він розв'язав війну: у 2019 році таких індійців було 13%, зараз – 30%.

До того ж довіра до Путіна досягла рекордно низького рівня в дев'яти країнах, включно з Німеччиною, де показник упав із 14% у 2022 році до 8% у 2023 році. Між тим, у Польщі до глави Кремля погано ставляться 98%.

Найнижчий антирейтинг серед європейських країн у Путіна в Греції – 66%. Щодо Бразилії, то тут погане ставлення до диктатора у 77% опитаних, у Південній Африці – 50%.

При цьому до президента України Володимира Зеленського ставлення в жителів досліджуваних країн набагато позитивніше: у середньому 51% довіряє йому(у той час коли Путіну – 11%). Не довіряють українському лідеру 39%.

Ставленням до Зеленського у Європі вирізняється Угорщина. Серед угорців очільнику України довіряють лише 11%.

Відсоток тих, хто не впевнений у тому, що Путін поводиться правильно на світовій арені
Відсоток тих, хто не впевнений у тому, що Путін поводиться правильно на світовій арені
інфографіка: pewresearch.org

Нагадаємо, надії Путіна на те, що економічні проблеми, пов'язані з війною в Україні, змусять європейців виступити проти своїх урядів, які підтримали Україну, з тріском провалились. І повну відразу викликала Росія, що розв'язала війну. Кількість європейців, які вважають її суперником або противником, зросла вдвічі порівняно з 2021 роком. Такими є результати опитування в 11 країнах Євросоюзу, проведеного Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR).

До слова, майже 16% російських громадян підтримали використання ядерної зброї у війні проти України.

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Теги: путін Володимир Зеленський соцопитування

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