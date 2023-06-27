Головна Світ Політика
search button user button menu button

Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
Путін терміново звернувся до росіян
фото: скриншот відео

Путін зганьбився під час свого термінового звернення, а США зробили низку важливих заяв

Російський диктатор Володимир Путін виступив із екстреним зверненням до співвітчизників. Передусім його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив. Тим часом ЗМІ повідомили, що США знали про плани ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, але приховувала це від союзників. Водночас представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що російські окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 27 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Звернення Путіна

Пізно ввечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до свого народу, у якому прокоментував нещодавній бунт «вагнерівців». Анонсований Пєсковим як «визначний для долі країни на роки вперед», виступ виявився формальним та криво обрізаним режисерами.

Основні тези диктатора:

  • Подякував всім росіянам за підтримку його режиму;
  • Сказав, що всі підтримали збереження нинішнього стану речей;
  • Заколотники зрозуміли, що їхній заколот приречений, тому здалися;
  • Організатори заколоту свідомо штовхали «вагнерівців» під вогонь, а Києву того і треба, щоби одні російські солдати вбивали інших;
  • Подякував льотчикам, яких збили «вагнерівці», за самопожертву;
  • «Вагнерівців» намагалися використати у темну;
  • Подякував «вагнерівцям», які таки зупинилися, і сказав, що його гарантії у силі – вони можуть піти у Білорусь, підписати контракт із збройними силами РФ, або розійтися по домах.

Після свого екстреного звернення до народу Путін провів нараду за участю керівників силових відомств.

США оцінили ймовірність підриву ЗАЕС

Попри повідомлення України про те, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС, Сполучені Штати поки що не вважають таку загрозу неминучою. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно», – підкреслив посадовець.

Білий дім провів переговори з росіянами під час бунту Пригожина

Білий дім минулими вихідними провів переговори з росіянами під час заколоту в РФ, влаштованого ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає Sky News.

«У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні», – запевнив посадовець.

Байден уперше прокоментував заколот у Росії

Президент США Джо Байден ввечері 26 червня вперше прокоментував військовий заколот у Росії, очолюваний ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним.

«Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні, ми не маємо до цього ніякого відношення», – відповів Байден на заяви міністерства закордонних справ РФ про те, що російські спецслужби розслідують, чи відігравали західні шпигунські агентства якусь роль у заколоті «вагнерівців». 

Розвідка США знала про плани Пригожина, але приховувала це

Американська розвідка змогла зібрати надзвичайно докладну та точну картину планів ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, включно з маршрутами пересування й ключовими базами. Про це пише CNN.

Як повідомили джерела у спецслужбах, розвіддані були настільки ретельно засекречені, що про них знали лише обрані союзники.

Українським офіційним особам також не повідомлялося про заколот заздалегідь – передусім через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами може перехопити ворог. 

Теги: путін США ПВК «Вагнер» держпереворот Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Липецької області закликала мешканців регіону з метою безпеки без потреби не виходити з дому
Колона ПВК «Вагнер» прямує на Москву (фото, відео)
24 червня, 17:19
Секретар РНБО Олексій Данілов
Війна завершиться всередині Росії, процес почався – Данілов
24 червня, 12:19
За час довготривалого правління Орбана, фактично відбулося викрадення Путіним Угорщини з Європи
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
23 червня, 08:41

Політика

Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
ISW оцінив, що чекатиме на «вагнерівців» у Білорусі
ISW оцінив, що чекатиме на «вагнерівців» у Білорусі
Білий дім анонсував нову телефонну розмову Байдена та Зеленського
Білий дім анонсував нову телефонну розмову Байдена та Зеленського
Розвідка США знала про плани Пригожина, але тримала їх у секреті: ЗМІ назвали причину
Розвідка США знала про плани Пригожина, але тримала їх у секреті: ЗМІ назвали причину
Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії
Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії
Чи готова Росія підірвати Запорізьку АЕС? Оцінка США
Чи готова Росія підірвати Запорізьку АЕС? Оцінка США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
41K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
28K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
22K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
19K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
15K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту