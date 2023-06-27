Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч

Путін зганьбився під час свого термінового звернення, а США зробили низку важливих заяв

Російський диктатор Володимир Путін виступив із екстреним зверненням до співвітчизників. Передусім його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив. Тим часом ЗМІ повідомили, що США знали про плани ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, але приховувала це від союзників. Водночас представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що російські окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 27 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Звернення Путіна

Пізно ввечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до свого народу, у якому прокоментував нещодавній бунт «вагнерівців». Анонсований Пєсковим як «визначний для долі країни на роки вперед», виступ виявився формальним та криво обрізаним режисерами.

Основні тези диктатора:

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Подякував всім росіянам за підтримку його режиму;

Сказав, що всі підтримали збереження нинішнього стану речей;

Заколотники зрозуміли, що їхній заколот приречений, тому здалися;

Організатори заколоту свідомо штовхали «вагнерівців» під вогонь, а Києву того і треба, щоби одні російські солдати вбивали інших;

Подякував льотчикам, яких збили «вагнерівці», за самопожертву;

«Вагнерівців» намагалися використати у темну;

Подякував «вагнерівцям», які таки зупинилися, і сказав, що його гарантії у силі – вони можуть піти у Білорусь, підписати контракт із збройними силами РФ, або розійтися по домах.

Після свого екстреного звернення до народу Путін провів нараду за участю керівників силових відомств.

США оцінили ймовірність підриву ЗАЕС

Попри повідомлення України про те, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС, Сполучені Штати поки що не вважають таку загрозу неминучою. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно», – підкреслив посадовець.

Білий дім провів переговори з росіянами під час бунту Пригожина

Білий дім минулими вихідними провів переговори з росіянами під час заколоту в РФ, влаштованого ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає Sky News.

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«У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні», – запевнив посадовець.

Байден уперше прокоментував заколот у Росії

Президент США Джо Байден ввечері 26 червня вперше прокоментував військовий заколот у Росії, очолюваний ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним.

«Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні, ми не маємо до цього ніякого відношення», – відповів Байден на заяви міністерства закордонних справ РФ про те, що російські спецслужби розслідують, чи відігравали західні шпигунські агентства якусь роль у заколоті «вагнерівців».

Розвідка США знала про плани Пригожина, але приховувала це

Американська розвідка змогла зібрати надзвичайно докладну та точну картину планів ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, включно з маршрутами пересування й ключовими базами. Про це пише CNN.

Як повідомили джерела у спецслужбах, розвіддані були настільки ретельно засекречені, що про них знали лише обрані союзники.

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Українським офіційним особам також не повідомлялося про заколот заздалегідь – передусім через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами може перехопити ворог.